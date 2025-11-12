Adele debutará como actriz de mano de Tom Ford

Sin noticias sobre el regreso discográfico de Adele, que no está previsto en absoluto de momento, al menos podremos verla en la gran pantalla. Hoy Variety informa de que Adele está en el elenco de ‘Cry to Heaven’.

Se trata de una película de Tom Ford, inspirada en la novela de Anne Rice de 1982. Situada en la Italia del siglo XVIII, contará también con Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann y Lux Pascal.

- Publicidad -

La película está en pre-producción en Londres y Roma, la fotografía se preparará en enero, y el estreno está previsto para finales de 2026. Tom Ford, diseñador de moda y director creativo de Gucci e Yves Saint Laurent, se pasaba al cine al dirigir ‘Un hombre soltero‘ en 2009, que terminó en la carrera de los Oscar. Lo mismo ocurrió con ‘Nocturnal Animals’ en 2016.