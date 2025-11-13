‘Dopamine’ de Robyn: ¿subidón o bajón?

Parte de la redacción evalúa el nuevo single de Robyn, ‘Dopamine’, el primero en solitario en siete años:

«Robyn es una presencia tan poderosa, su influencia ha permeado tanto la música popular durante los últimos quince (¡o más!) años, amén del sinfín de colaboraciones, que he tardado en caer en la cuenta que ‘Honey’ (2018) salió hace siete años. Y, ojo, que es su tónica habitual. ‘Dopamine’, como single de regreso, de entrada no es bigger tan life… En apariencia.

- Publicidad -

Porque es tan sencilla como efectiva. Conquista precisamente por ofrecer una euforia tranquila, por un subidón que es más bien reflexivo, incluso un punto melancólico, que desatado. Para bailar con una misma, y no con lágrimas en los ojos. Y lo que personalmente me encandila es ese aire que tiene de ser la clásica cara B de single de éxito que al final te acaba gustando más que la A. ¿Que es más de lo mismo? Más de lo mismo, en el caso de Roby es siempre mucho, mucho más». Mireia Pería

«‘Dopamine’ es una especie de reintroducción para Robyn. Después de siete años desde el lanzamiento de su último disco, ‘Honey’, (2018), quizá no era una opción volver con un single rupturista. Al menos, de momento. ‘Dopamine’ queda a medio camino entre las propuestas de ‘Body Talk‘ (2010) y ‘Honey’ (2018), pero no ese gran single de regreso de Robyn.

- Publicidad -

La melodía es correcta, pero carente de originalidad. Se nota que es reciclada de una idea sembrada hace casi diez años, según ha contado la sueca. Y aunque hay que agradecer que la producción no caiga en el subidón fácil a lo ‘Dancing On My Own’, sino que se construya poco a poco, tampoco luce especialmente al lado de las maravillas de Robyn creadas junto a Klas Åhlund -co-productor de ‘Dopamine’- o Röyksopp allá por 2014.

La verdadera sorpresa de ‘Dopamine’ es ver en sus créditos a Taio Cruz, autor de éxitos de los 2010 como ‘Break Your Heart’ o ‘Dynamite’. Pero este single ni es «dinamita», ni te sube a loco la «dopamina». Jordi Bardají

- Publicidad -

¿Qué te parece 'Dopamine' de Robyn? Bajón

OK

Subidón Ver resultados