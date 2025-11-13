Bill Callahan se ríe de la muerte en su nuevo disco, ‘My Days of 58’

Un año después de ‘Resuscitate!’, el prolífico Bill Callahan anuncia otro disco. ‘My Days of 58’ se trata de su 12º LP y verá la luz el próximo 27 de febrero. Este sigue abrazando sus raíces folk-rock en el primer adelanto, ‘The Man I’m Supposed to Be’.

El cantautor estadounidense no pierde el tiempo, anunciando su nuevo disco para 2026. ‘My Days of 58’ ha sido grabado con los músicos que acompañaron a Callahan en su última gira, además de aquellos con los que grabó ‘Resuscitate!’. Para este LP, el artista grabó la mayoría de pistas de referencia solamente junto al batería Jim White.

Así, la improvisación sigue siendo un elemento importante en su forma de componer: «Muchos de los mejores momentos de una grabación surgen de los errores: convertirlos en fortalezas, usarlos como trampolín hacia algo humano», explica Callahan.

Tracklist:

Why Do Men Sing

The Man I’m Supposed To Be

Pathol O.G.

Stepping Out For Air

Lonely City

Empathy

West Texas

Computer

Lake Winnebago

Highway Born

And Dream Land

The World is Still