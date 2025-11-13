Bill Callahan se ríe de la muerte en su nuevo disco, ‘My Days of 58’

Un año después de ‘Resuscitate!’, el prolífico Bill Callahan anuncia otro disco. ‘My Days of 58’ se trata de su 12º LP y verá la luz el próximo 27 de febrero. Este sigue abrazando sus raíces folk-rock en el primer adelanto, ‘The Man I’m Supposed to Be’.
El cantautor estadounidense no pierde el tiempo, anunciando su nuevo disco para 2026. ‘My Days of 58’ ha sido grabado con los músicos que acompañaron a Callahan en su última gira, además de aquellos con los que grabó ‘Resuscitate!’. Para este LP, el artista grabó la mayoría de pistas de referencia solamente junto al batería Jim White.
Así, la improvisación sigue siendo un elemento importante en su forma de componer: «Muchos de los mejores momentos de una grabación surgen de los errores: convertirlos en fortalezas, usarlos como trampolín hacia algo humano», explica Callahan.
Tracklist:
Why Do Men Sing
The Man I’m Supposed To Be
Pathol O.G.
Stepping Out For Air
Lonely City
Empathy
West Texas
Computer
Lake Winnebago
Highway Born
And Dream Land
The World is Still