Bad Bunny gana Álbum del año en los Latin GRAMMYs

Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso han sido los principales ganadores de la gala de los Latin GRAMMYs celebrada esta noche en Las Vegas. Cada uno se ha llevado cinco premios, si bien Benito ha logrado alzarse con el más importante, Álbum del año, por el que claramente ha sido el disco del año en el mundo latino y más allá durante esta temporada de premios, ‘Debí Tirar Más Fotos‘.
Karol G se ha hecho con el premio a Canción del año por ‘Si antes te hubiera conocido’ (el calendario de entregas iba del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025), mientras el correspondiente a Grabación del año ha sido para ‘Palmeras en el jardín’ de Alejandro Sanz.
Sanz además, se ha hecho con el Latin GRAMMY a Mejor disco de pop por un EP, ‘¿Y ahora qué?’. Aitana ha ganado su primer Latin GRAMMY por el diseño de empaque de ‘Cuarto azul‘. Ni rusowsky ni Judeline han ganado los premios a los que aspiraban.
Sanz, Aitana o Judeline se encuentran entre quienes han actuado durante la ceremonia, así como Nathy Peluso, que se ha subido al escenario con su ídolo, Gloria Estefan.
Grabación / General
Mejor Grabación del Año Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz
Mejor Nuevo Artista Paloma Morphy
Mejor Canción del Año Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
Álbum del Año Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Pop / Electrónica
Mejor Álbum Vocal Pop ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional Bogotá – Andrés Cepeda
Mejor Canción Pop El Día del Amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina Veneka – Rawayana ft. Akappelah
Urbano
Mejor Fusión / Interpretación Urbana DTMF – Bad Bunny
Mejor Interpretación Reggaetón Voy A Llevarte Pa’ PR – Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Urbana Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Mejor Canción de Rap/Hip Hop Fresh – Trueno
Mejor Canción Urbana DTMF – Bad Bunny
Rock / Alternativa
Mejor Álbum de Rock Novela – Fito Páez
Mejor Canción de Rock La Torre – Renee / Sale El Sol – Fito Páez
Mejor Álbum de Pop/Rock Ya Es Mañana – Morat
Mejor Canción de Pop/Rock Desastre Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia
Mejor Álbum de Música Alternativa Papota – CA7RIEL y Paco Amoroso
Mejor Canción Alternativa #Tetas – CA7RIEL y Paco Amoroso
Tropical
Mejor Álbum de Salsa Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato El Último Baile – Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella
Mejor Álbum Merengue/Bachata Novato Apostador – Eddy Herrera
Mejor Álbum Tropical Tradicional Raíces – Gloria Estefan
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo Puñito de Yocahú – Vicente García
Mejor Canción Tropical Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
Composición / Producción
Mejor Álbum Cantautor Cancionera – Natalia Lafourcade
Mejor Canción de Cantautor Cancionera – Natalia Lafourcade
Producción / Técnica
Mejor Diseño de Empaque Cuarto Azul – Aitana
Compositor del Año Edgar Barrera
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum Cancionera – Natalia Lafourcade
Productor del Año Nico Cotton
Videos Musicales
Mejor Video Musical Versión Corta #Tetas – CA7RIEL y Paco Amoroso
Mejor Video Musical Versión Larga Papota (Short Film) – CA7RIEL y Paco Amoroso