Bad Bunny gana Álbum del año en los Latin GRAMMYs

Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso han sido los principales ganadores de la gala de los Latin GRAMMYs celebrada esta noche en Las Vegas. Cada uno se ha llevado cinco premios, si bien Benito ha logrado alzarse con el más importante, Álbum del año, por el que claramente ha sido el disco del año en el mundo latino y más allá durante esta temporada de premios, ‘Debí Tirar Más Fotos‘.

Karol G se ha hecho con el premio a Canción del año por ‘Si antes te hubiera conocido’ (el calendario de entregas iba del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025), mientras el correspondiente a Grabación del año ha sido para ‘Palmeras en el jardín’ de Alejandro Sanz.

Sanz además, se ha hecho con el Latin GRAMMY a Mejor disco de pop por un EP, ‘¿Y ahora qué?’. Aitana ha ganado su primer Latin GRAMMY por el diseño de empaque de ‘Cuarto azul‘. Ni rusowsky ni Judeline han ganado los premios a los que aspiraban.

Sanz, Aitana o Judeline se encuentran entre quienes han actuado durante la ceremonia, así como Nathy Peluso, que se ha subido al escenario con su ídolo, Gloria Estefan.

Grabación / General

Mejor Grabación del Año Palmeras en el Jardín – Alejandro Sanz

Mejor Nuevo Artista Paloma Morphy

Mejor Canción del Año Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Álbum del Año Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Pop / Electrónica

Mejor Álbum Vocal Pop ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional Bogotá – Andrés Cepeda

Mejor Canción Pop El Día del Amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina Veneka – Rawayana ft. Akappelah

Urbano

Mejor Fusión / Interpretación Urbana DTMF – Bad Bunny

Mejor Interpretación Reggaetón Voy A Llevarte Pa’ PR – Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Urbana Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Mejor Canción de Rap/Hip Hop Fresh – Trueno

Mejor Canción Urbana DTMF – Bad Bunny

Rock / Alternativa

Mejor Álbum de Rock Novela – Fito Páez

Mejor Canción de Rock La Torre – Renee / Sale El Sol – Fito Páez

Mejor Álbum de Pop/Rock Ya Es Mañana – Morat

Mejor Canción de Pop/Rock Desastre Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Mejor Álbum de Música Alternativa Papota – CA7RIEL y Paco Amoroso

Mejor Canción Alternativa #Tetas – CA7RIEL y Paco Amoroso

Tropical

Mejor Álbum de Salsa Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato El Último Baile – Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella

Mejor Álbum Merengue/Bachata Novato Apostador – Eddy Herrera

Mejor Álbum Tropical Tradicional Raíces – Gloria Estefan

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo Puñito de Yocahú – Vicente García

Mejor Canción Tropical Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Composición / Producción

Mejor Álbum Cantautor Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor Canción de Cantautor Cancionera – Natalia Lafourcade

Producción / Técnica

Mejor Diseño de Empaque Cuarto Azul – Aitana

Compositor del Año Edgar Barrera

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum Cancionera – Natalia Lafourcade

Productor del Año Nico Cotton

Videos Musicales

Mejor Video Musical Versión Corta #Tetas – CA7RIEL y Paco Amoroso

Mejor Video Musical Versión Larga Papota (Short Film) – CA7RIEL y Paco Amoroso