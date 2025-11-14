Nacho Vegas concreta ‘Vidas semipreciosas’ y lanza 2º single

Nacho Vegas empieza a concretar los detalles de su nuevo álbum, ‘Vidas semipreciosas’, que se pondrá a la venta en enero de 2026. ‘Alivio‘, el primer adelanto, se conoce desde septiembre, y ahora es posible escuchar un segundo avance, ‘Los asombros’.

‘Los asombros’ es una serena composición formulada en un estilo de balada country. La canción «pone el foco en las pequeñas cosas, las semipreciosas; las que verdaderamente guardan lo más profundo de nuestra manera de estar en el mundo», según la nota de prensa. ‘Los asombros’ está inspirada en un poema de Mary Oliver t funciona como una «delicada guía para transitar la vida con curiosidad y emoción, sin grandilocuencias, pero con una intensidad que acompaña y transforma».

- Publicidad -

El videoclip, dirigido por Sofía Castañón, llega cargado de simbolismo. «Algo se rompe en lo cotidiano. Irrumpe el duelo, la distancia, y todo lo que nos rodea pasa a ser otra cosa», explica la directora. «Y al mismo tiempo, está la belleza, la luz, el asombro”. El clip es un «relato visual íntimo que remite, desde lo más cercano, a algunos de los grandes temas que encontramos a lo largo de su obra: la pérdida, el cuidado, la emoción contenida o la esperanza».

Gira 2026

La gira de ‘Vidas semipreciosas’ comenzará el 30 de enero en el Centro Cultural de Mieres, y continuará al día siguiente con un recital en La Benéfica de L’Infiestu. Posteriormente, el tour hará paradas en distintas ciudades: León (13 de febrero), Santiago (14 de febrero), Sevilla (19 de febrero), Córdoba (20 de febrero), Granada (21 de febrero) y Valencia (26 de febrero).

- Publicidad -

En marzo, Vegas se presentará en el Festival Vive Latino de Ciudad de México los días 14 y 15. A su regreso a España, las fechas seguirán en Badajoz (10 de abril), Cáceres (11 de abril), Valladolid (18 de abril), Madrid (23 de abril), Bilbao (15 de mayo), Vitoria-Gasteiz (16 de mayo), Pamplona-Iruña (28 de mayo), Zaragoza (29 de mayo), Barcelona (30 de mayo) y, finalmente, Málaga (24 de junio).

