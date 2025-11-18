Alizzz cierra era con un tour de pequeñas salas

Tras 5 años en la carretera en los que ha lanzado 2 grandes discos, un EP y alguna canción suelta tan chula como ‘Callaíto‘, Alizzz se va a tomar un descanso de su proyecto en solitario.

Antes de eso anuncia un cierre de gira en salas de toda España, que además ha querido que fuera en pequeños recintos «para encontrarse con su público cara a cara, sin fosos ni focos», como antes no pudo «debido al éxito inmediato y masivo de su proyecto». Ninguna de las salas tendrá más de 600 personas de aforo. El pequeño tour se llama «La última y nos vamos».

Durante los meses de febrero, marzo y abril, Alizzz estará en unas 10 ciudades españolas con un directo protagonizado por él y dos miembros más de la banda sobre el escenario, reconectando «con la esencia underground que le trajo hasta aquí» y «dando una nueva vida a las canciones que le han hecho uno de los artista clave de la escena española». Se podrán escuchar los hits con «arreglos nuevos, más crudos y minimalistas».

Las entradas están disponibles desde hoy mismo en la web de Alizzz. Las ciudades afortunadas podéis encontrarlas bajo estas líneas:

La Última y Nos Vamos

21/2/2026 | Valencia, La Mutant

27/2/2026 | Madrid, Sala Chango

28/2/2026 | Zaragoza, Sala Lopez

6/3/2026 | Barcelona, La Nau

7/3/2026 | El Prat / Hospitalet, Salamandra

26/3/2026 | Valladolid, Porta Caeli

27/3/2026 | Vigo, Mondo

28/3/2026 | La Coruña, Don Giorgio

9/4/2026 | Santander, Espacio Santander

10/4/2026 | DONOSTI, Daba Daba

