nusar3000, mori, Colectivo Da Silva, Bestia Bebé… en Sound Isidro

Hace poco menos de cinco meses se cerraba la 11ª edición de SOUND ISIDRO, en la que las salas de la capital española se llenaron de decenas y decenas de conciertos. Hoy se anuncian los primeros nombres de la 12ª edición del ciclo, entre los que se encuentran artistas como nusar3000, mori, Kokoshca o Anouck the Band.

Este avance está formado por más de treinta nombres, como primer aperitivo de una edición que ocupará más de una decena de salas madrileñas entre los meses de abril y junio, ambos inclusive. Entradas ya disponibles en DICE.

Entre los nombres más grandes de esta primera tanda están iconos del hardcore-punk estatal como Soziedad Alkohólika, auténticas leyendas del rock estatal más combativo; símbolos del nuevo pop como nusar3000, Colectivo Da Silva o mori; o la celebración de aniversario de Pastora, mítico grupo de pop que trascendió escenas a principios de siglo.

En la música de guitarras volveremos a traer a los argentinos Bestia Bebé, una de las piezas fundamentales del rock alternativo de su país; o la nueva visita del combo navarro Kokoshca, que presentarán nuevo álbum y repasarán sus clásicos; así como la visita de una de las revelaciones de la psicodelia europea como son los belgas The Haunted Youth.

También habrá hueco para revelaciones del rock alternativo estatal como los recién lanzados Cervatana (el grupo paralelo del vocalista de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba); los barceloneses el diablo de shanghai, llamados a recuperar la llama del art rock más innovador; la unión de los gallegos mariagrep & Mundo Prestigio, que sacarán un álbum conjunto y girarán con él.

La fusión viene de la mano de esa mezcla de flamenco y doom metal que portan Frente Abierto; pero también con la renovación del corrido por la vía urbana que imponen LA TXAMA; esa cruza entre indie y folk que ha llevado a Pajaro Sunrise a convertirse en uno de los grandes cancionistas de este país; la mezcla de electrónica, psicodelia sideral y copla y flamenco de Ruiseñora; o el bolerismo contemporáneo de los andaluces Lima Negra.

Además, muchos otros artistas como Anouck the Band, Erin Memento, Euskoprincess, Familia Caamagno, Go Cactus, The Homens, Kiliki, Lucas Jesús, Mourn, Niños Luchando, Paco te quiero, Patricia Lint, PAVVLA, Señora Biónica, TRONKAS! o Weak completan este primer anuncio. Un año más Sound Isidro cuenta con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo.