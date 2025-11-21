Pipiolas fusilan ‘Será porque te amo’ y les sale genial

Pipiolas fusilan ‘Será porque te amo‘ (1981) de Richhi e Poveri en su nuevo single, ‘Soy una estrella!!!’. El parecido entre ambas canciones es tan evidente que la misma nota de prensa reconoce aquel clásico del italo disco como su principal influencia, pero lo mejor es que, con estos cimientos, a Pipiolas les ha salido otro temazo pop.

En ‘Soy una estrella!!!’, el dúo formado por Paula y Adriana recupera una vieja idea (la melodía de ‘Sarà Perché Ti Amo’, en su versión original) y logra que suene fresca. Lo consiguen gracias a su desparpajo habitual, su ironía, la cristalina producción de Vau Boy y a su propio contexto, pues que Pipiolas hagan exactamente esto tiene todo el sentido.

‘Soy una estrella!!!’ ironiza sobre el papel del artista en la industria del pop. Oficialmente es «una sátira sobre aquello en lo que nos convierte el funcionamiento de la industria a las actrices que intentan cumplir sus sueños. Soy buena, soy brillante, soy válida, pero si nadie nos escoge, entonces, no somos nada».

¿En qué convierte la industria a esas actrices o cantantes? Según ‘Soy una estrella!!!’, en animales hambrientos de atención y admiración, condenados a competir por una miga de visibilidad, muchas veces a costa del propio arte. «Tanto talento, actúo, canto y pinto, supero a mis maestros, sé que está llegando mi momento», cantan Paula y Adriana, conscientes de que nada de esto será suficiente. En el estribillo, suplican que las elijamos a ellas porque sus caras son preciosas y su talento, el más valioso. El talento es intrínseco a ellas: forma parte de su «naturaleza».

«La sátira sobre el funcionamiento de la industria del arte, tantas veces ajena al talento y mucho más pendiente del rendimiento económico, les ha servido a Paula y a Adriana para mostrar todo esto en una canción», añade Elefant.

‘Soy una estrella!!!’ es el segundo adelanto del disco que Pipiolas publicarán en 2026. El primero, ‘No tocar‘, está disponible desde el pasado mes de octubre.

