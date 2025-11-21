Triángulo de Amor Bizarro por fin versionan ‘Triángulo de Amor Bizarro’

Triángulo de Amor Bizarro solo han tardado 21 años en versionar la canción que les originó. Así, la banda gallega lanza hoy ‘Triángulo de Amor Bizarro’, su particular interpretación del clasicazo de New Order, originalmente titulado ‘Bizarre Love Triangle’ y lanzado en 1986.

El clásico del synthpop que se marcó New Order a mediados de los 80 ha probado ser atemporal. Fue sampleado por C. Tangana en la versión Tiny Desk de ‘Los Tontos’ y ahora es homenajeado por la banda que la propia canción generó en 2004, en un pequeño puebnlo de la costa coruñesa llamado Boiro.

‘Triángulo de Amor Bizarro’ es una versión bastante fiel a la original, desde los arreglos musicales hasta la traducción de las letras. Donde cambia realmente es en las texturas que utiliza, abrasivas y contemporáneas, especialmente en esas primeras notas de sintetizador. Los riffs de guitarra que se introducen en la intro también son pura marca del indie español. Desde luego, es lo suficientemente diferente como para escucharla en bucle una y otra vez.

Las letras también son una traducción casi literal de la original de New Order, comenzando por su icónico estribillo: «Cada vez que te veo caer, me arrodillo y pienso en ti / Esperando el momento al fin que tú digas lo que yo no sé», canta Isa Cea. De esta forma, la banda pone el broche final a la celebración de sus 20 años de trayectoria, sobre lo cual también se explayaron en el podcast de JNSP, Revelación o Timo, hace un año.

Triángulo de Amor Bizarro estarán el próximo 11 de diciembre en la Sala BUT, como parte de la programación especial por el 25 aniversario de Ochoymedio. Todavía hay entradas.