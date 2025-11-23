Kasabian, Love of Lesbian, Rufus, Ginebras… a Low Festival

La segunda tanda de confirmaciones de Low Festival ha sido anunciada. El evento, que se había celebrado durante 15 años en Benidorm, se traslada este año a Torrevieja y tendrá lugar durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el Parque Antonio Soria.

Low suma a su cartel ocho nuevos nombres: Kasabian, Love of Lesbian, Ginebras, La Casa Azul, Rufus T. Firefly, Aiko el Grupo, Los Chivatos y Nuevos Vicios. Estos se suman al primer avance de artistas, anunciado hace una semana con Editors, Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte, Barry B, Natalia Lacunza, Ojete Calor, Veintiuno, Besmaya, joseluis, Perro y Repion.

- Publicidad -

Los abonos generales y VIP Low 2026 están disponibles en la web oficial del evento. Por su parte, la organización también ha anunciado un descuento especial para empadronados en Torrevieja que podrán conseguir su abono a precio reducido.