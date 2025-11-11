Low Festival 2026 se celebrará en Torrevieja

La semana pasada, Low Festival anunciaba un cambio de ciudad con el que dejaban atrás Benidorm, que había acogido el festival durante 15 años. Hoy han anunciado que la edición de 2026 se celebrará en Torrevieja. Además, han anunciado los primeros nombres de su cartel.

Editors, Dani Fernández, Fangoria, Alcalá Norte, Barry B, Natalia Lacunza, Ojete Calor, Veintiuno, Besmaya, joseluis, Perro y Repion completan la primera tanda de artistas de Low Festival, que se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto en la nueva localización.

Desde la organización, achacaban el cambio de ciudad a «las nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto», incluidos «costes inasumibles» y «otras decisiones ajenas a nosotros». Por el momento, no se ha anunciado el nuevo espacio en el que se celebrará el festival.