Low Festival 2026 se muda de Benidorm

Low Festival comunica que se muda de Benidorm y que su edición de 2026 tendrá lugar en una ciudad nueva aún por desvelar. El cambio de localización se debe a «las nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto», incluidos «costes inasumibles» y «otras decisiones ajenas a nosotros».
La ciudad que acogerá la próxima edición de Low Festival, que se celebra del 31 de julio al 2 de agosto, será «un espacio junto al mar que mantendrá la esencia mediterránea» de Benidorm, según ha explicado la organización del festival.
Low Festival se ha celebrado durante años en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm, y una de sus principales atracciones ha sido la piscina deportiva, que los asistentes a Low han podido disfrutar gracias a la modalidad de entrada VIP Pool.
El festival añade que «una vez anunciada la nueva ciudad y las primeras bandas, quienes ya tenéis vuestro abono de Low Festival 2026 podréis elegir devolverlo o seguir apoyándonos y quedaros con nuestra entrada». A quienes decidan continuar, el festival regalará 40 euros para consumir en barras.