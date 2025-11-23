La Gira 50 Aniversario de Jeanette pasará por el Movistar Arena

Jeanette ha anunciado las fechas de su Gira 50 Aniversario, que pasará por algunos de los recintos más grandes de España. Entre estos, el Movistar Arena de Madrid y el Palau de la Música en Barcelona. Las entradas ya están disponibles.

La cantante nacida en Reino Unido repasará toda su carrera en esta gira, desde sus inicios folk con Pic-Nic hasta los clásicos que todos conocemos, como ‘Soy rebelde’, ‘¿Por qué te vas?’o ‘El muchacho de los ojos tristes’. Así, Jeanette comenzará la gira el próximo 19 de diciembre en Tudela y pasará por Granada, Vigo, A Coruña, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Gijón, Madrid y San Sebastián.

En un comunicado de prensa, se adelanta que la cantante ofrecerá «versiones renovadas que respetan la esencia de sus canciones originales», y que las actualizan con «instrumentación acústica, pianos eléctricos y unas delicadas cuerdas». Próximamente, se anunciarán las fechas de la gira para el continente americano.

Fechas de la Gira 50 Aniversario de Jeanette:

– Tudela (19 de diciembre)

– Granada (6 febrero 2026)

– Vigo (14 febrero 2026)

– A Coruña (15 febrero 2026)

– Barcelona (9 marzo 2026)

– Bilbao (15 marzo 2026)

– Valencia (21 marzo 2026)

– Sevilla (12 abril 2026)

– Gijón (23 mayo 2026)

– Madrid (14 diciembre 2026)

– San Sebastián (19 diciembre 2026)