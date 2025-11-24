Morrissey anuncia fechas en España para 2026

Morrissey volverá a intentar actuar en España, tras cancelar su última fecha anunciada en Madrid por prescripción médica. Esta vez, el ex vocalista de los Smiths se ha aliado con Primavera Tours para llevar a cabo tres shows en tres ciudades españolas.

Morrissey estará el 12 de marzo en el Palau de les Arts de Valencia, el 14 de marzo en el Auditorio de Zaragoza y el 16 de marzo en el Cartuja Center de Sevilla, en tres conciertos coproducidos por Primavera Sound y SFMusic. Estas fechas forman parte de una nueva gira de Morrissey que comenzará en Estados Unidos a principios de 2026.

La venta general de entradas se abrirá en la página web de Primavera Sound el 28 de noviembre a las 10 horas, confirma la promotora.