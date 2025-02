Morrissey anuncia primer concierto en España en 10 años

Morrissey ha anunciado gira europea para 2025, y la gira incluye una parada en España, el jueves 12 de junio en Madrid. El recinto se anunciará el próximo jueves 20 de febrero, como informa MorrisseyCentral. Por otro lado, las entradas se pondrán a la venta el día 25 de febrero, unos días después que en el resto de países, que salen el 21.

El nuevo concierto de Morrissey en Madrid será el primero que el ex Smiths ofrece en España en un lapso de 10 años, el transcurrido desde sus últimos shows en el país en 2015.

La gira de Morrissey en la Europa continental de hecho empezará en España, aunque antes ya habrá pasado por Reino Unido e Irlanda, donde se han añadido nuevas fechas debido a la alta demanda. Después de la fecha madrileña, Morrissey ofrecerá conciertos en París, Amberes, Amsterdam, Berlín, Bucarest, Turquía o Catania, hasta completar 22 shows.

Mientras, dos discos nuevos de Morrissey permanecen inéditos, ‘Bonfire of Teenagers‘ y ‘Without Music the World Dies‘.

Morrissey fue noticia en 2024 por unas declaraciones relacionadas con España, en las que criticaba a Pamplona y su afición a la tauromaquia.