Morrissey revela la polémica temática de ‘Bonfire of Teenagers’

Morrissey sigue sin publicar ‘Bonfire of Teenagers‘, que sería su decimocuarto álbum de estudio (un segundo disco inédito, ‘Without Music the World Dies’, posterior, existe también). ‘Bonfire of Teenagers’ se anunció en 2021; dos singles del álbum llegaron a lanzarse, ‘Rebels without Applause‘ y ‘I Am Veronica‘, y se reveló que Miley Cyrus e Iggy Pop aparecerían en el álbum como invitados. Miley Cyrus dio marcha atrás después, según Morrissey, por desavenencias con una persona del equipo del británico.

Morrissey llegó a declarar que le daba la sensación de que Capitol Records estaba «intentando sabotear» el lanzamiento de ‘Bonfire of Teenagers’, aunque no entró en detalles. Ahora, en una entrevista con The Telegraph, Morrissey ha explicado por qué ningún sello quiere editar el disco.

Morrissey cuenta que la canción titular de ‘Bonfire of Teenagers’ trata sobre el ataque terrorista de 2017 acontecido en Manchester, en el que murieron 22 personas tras un concierto de Ariana Grande. A los sellos la canción les parece demasiado controvertida y Morrissey cree que le están «censurando» y que «los artistas reales en Inglaterra están siendo secuestrados por la gente que se opone a toda opinión alternativa».

En la entrevista de The Telegraph a Morrissey se revela el contenido de la letra de ‘Bonfire of Teenagers’, en la que Morrissey canta sobre un fan que es «vaporizado», entona la frase irónica «no te pases con el asesino», y cita el clásico de Oasis de 1995 ‘Don’t Look Back in Anger’: «Los imbéciles cantan «Don’t Look Back in Anger’ / Te puedo asegurar que miraré atrás con furia hasta el día que muera».

Para el vocalista de los Smiths, ‘Bonfire of Teenagers’ es un homenaje a unas víctimas que no deben ser olvidadas: «No voy a eliminar la canción titular porque no pienso abandonar a los niños asesinados en Manchester. Sus espíritus piden cada día ser recordados y reconocidos». Morrissey asegura que el ataque al Manchester Arena fue el «11-S de Reino Unido» pero opina que el país no lo considera así. Aparentemente basándose en sus creencias islamófobas, Morrissey afirma: «En este triste país nuestro, entender el verdadero sentido del ataque es ser culpable».