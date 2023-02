Morrissey piensa que Capitol está «saboteando» ‘Bonfire Of Teenagers’

Morrissey ha comunicado en una carta en su web que está empezando a pensar que Capitol Records, su anterior sello, está «saboteando» intencionadamente su nuevo disco, el polémico ‘Bonfire Of Teenagers’.

Aunque el exlíder de los Smiths se fue de la discográfica en diciembre del año pasado, ha asegurado que Capitol se está negando a lanzar el disco y a devolvérselo a su autor. Además, sugiere que el sello firmó con él exclusivamente para hundir la salida del LP: «Capitol Records no lanzará, después de todo, el disco ‘Bonfire Of Teenagers’ de Morrissey de 2021», escribía Moz.

Este indica que aun habiendo sido firmado, «no ha habido ninguna mención de Morrissey en la web de Capitol o en su plantilla de artistas», y ha admitido que «aunque no cree que Capitol Records haya adquirido ‘Bonfire Of Teenagers’ con el propósito de sabotearlo, está empezando a creerlo». El mensaje termina con un enlace a una publicación de Medium en el que argumentan por qué el estado actual de Morrissey, sin ninguna discográfica que le acoja, «prueba una falta de verdadera diversidad en la música».

Recientemente, Miley Cyrus exigía ser eliminada del disco, para el cual había prestado su voz en la canción ‘I Am Veronica». Sin embargo, el cantante explicaba posteriormente que la salida de Miley se debía a «motivos que no tienen nada que ver conmigo». Concretamente, la razón era que la de ‘Flowers’ había «tenido una riña enorme con alguien del círculo», de la cual Moz no dio más detalles.

