Adiós a Jimmy Cliff, leyenda y pieza clave de la historia del reggae

Jimmy Cliff, pionero del reggae, precursor de Bob Marley y uno de los principales responsables de popularizar el género alrededor del mundo, ha fallecido a los 81 años a raíz de una complicada neumonía. Así lo ha anunciado su esposa, Latifa Chambers, en redes sociales: «Doy las gracias a su familia, amigos, artistas y compañeros por haber compartido este viaje con él».

La carrera musica de Cliff comenzó en 1961, cuando este solo tenía 17 años, con la canción ‘Hurricane Hattie’. Sin embargo, no grabaría su primer disco hasta 1970, con ‘Wonderful World, Beautiful People’. James Chambers, de nombre real, fue una pieza clave a la hora de dar a conocer el reggae en todo el mundo. El pelotazo llegó en 1972 con la película ‘The Harder They Come’ (‘Caiga quien caiga’), protagonizada por él mismo.

Se trata de una de las cintas más importantes del cine jamaicano, pero la banda sonora es la que se llevó toda la fama, introduciendo el reggae en Estados Unidos y marcando el camino perfecto para estrellas mundiales como Bob Marley. ‘You Can Get It If You Really Want’ o ‘The Harder They Come’ se han convertido en clásicos del género, y está última ha sido versionada por artistas como Joe Strummer, Madness o Willie Nelson.

A lo largo de su carrera, Cliff ha grabado con figuras de la talla de Kool & The Gang, The Rolling Stones, Annie Lennox o Sting, pero no solo ha sido reconocido por sus compañeros de profesión. Ganó el Grammy a Mejor Disco de Reggae en 2012 por ‘Rebirth’ y a Mejor Grabación de Reggae en 1986 por ‘Cliff Hanger’. Además, junto a Bob Marley, es uno de los dos únicos miembros jamaicanos del Salón de la Fama del Rock and Roll.