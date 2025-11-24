El ‘diss’ de FERNANDOCOSTA: lo de Ayax es peor de lo que recordabas

Más de un año después de que surgiesen las decenas de denuncias a los raperos Ayax y Prok por supuestos abusos sexuales, FERNANDOCOSTA lanza un tema contra el primero de estos. El artista ibicenco ha estado vinculado a los granadinos durante la mayoría de su carrera, pero su relación se había enfriado durante los últimos años. En ‘TE AVISÉ’, FERNANDOCOSTA no se corta un pelo.

El nuevo ‘diss’ podría ser el último clavo en el ataúd de la carrera de Ayax. Ya ha pasado tiempo desde que la primera acusación dirigida al rapero desde la cuenta de Cristina Fallarás provocase un aluvión de denuncias que, si bien no ha desembocado en una acción legal, si ha tenido duras repercusiones en la carrera de ambos hermanos. Estas relataban historias de sexo con violencia y «no consentido», relaciones facilitadas por consumo de drogas, insultos y humillaciones.

Justo el pasado noviembre, el Wizink que tenían programado fue cancelado por el propio recinto. La última fecha cancelada de Ayax y Prok ha sido en el Sant Jordi Club. Por otro lado, la gira, que comenzaría en enero de 2026, no pasará ni por Madrid ni por Granada, su ciudad natal. La oficina de management y booking de los raperos, Taste The Floor, en su momento también borró la información de los artistas de su página web.

‘TE AVISÉ’ es la respuesta directa a ‘Justicia Poética’, subida por Ayax hace tres días. En menos de 24 horas, el tema de FERNANDO COSTA ya se está acercando a las 900.000 visitas, mientras que el de Ayax no pasa de las 330.000. El ibicenco no empieza con rodeos: «Te avisé cuando peleaste con tu exnovia y la hiciste llorar delante del camerino / Lloraba ella, cuando fuiste tú el que se fue de putas mientras ella soñaba contigo», rapea en los primeros versos.

No es casualidad que justo hoy la ex pareja de Ayax haya abordado el tema por primera vez en sus Stories de Instagram, dándole las gracias a Fernando: «Nunca olvidaré la frase que me dijo mientras me veía llorar en la cama sin ganas de vivir, que ‘ahí es donde me merecía estar'», ha publicado. Esta también revela que, a raíz de su relación de cuatro años con el rapero, acabó pesando «45 kilos».

En el resto de la canción, Fernando no baja el nivel. Este relata episodios despreciables en los que asegura que Ayax escupió a un técnico de sonido, pagó para que chicas retiraran sus denuncias del juzgado y contagió a sus amigos de tuberculosis. «¿Cómo voy a ser tu hijo? Si obligaste a todas tus exnovias para que abortaran», rapea FERNANDOCOSTA.

Este aborda directamente las denuncias dirigidas al rapero, acusándole de manipular a todas esas chicas aislándolas de sus amigas: «Empezó como una fan, le pareció un buen plan, un rapero activista / No se imaginaba que el maltrato venía disfrazado de feminista». Entre otras cosas, describe a Ayax como un «baboso», «narcisista», «tóxico», «inseguro» y «celoso».

En la última parte de la canción, responde directamente a Ayax, que lo acusó de dejarle tirado cuando las denuncias llegaron. FERNANDOCOSTA, por otro lado, asegura que se fue antes: «Cuando te vi drogarte con tu madre delante / Tu equipo se iba a otro hotel por tal de no verte / Yo ni ciego de pastillas era capaz de aguantarte», sentencia.