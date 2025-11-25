OT Gala 10: Tendré que mirar a ver

A Guillo Rist la invocación a Lady Gaga en la gala 10 le ha salido regular. Él ha bailado ‘Abracadabra‘ con precisión extrema -la ha cantado también, aunque peor- y eso ha sido suficiente para salvarle, pero no para evitar una nueva nominación. Compite con el favoritísimo Crespo, esta noche en la cuerda floja literalmente por descarte.

Téyou, la expulsada de la noche, ha brillado cantando ‘Je vole’ en perfecto francés, ofreciendo exactamente lo opuesto a Guillo, es decir, sensibilidad, intimidad y drama un poquito Disney. El 48% de los votos no han bastado para salvarla: su legión de fans lesbianas no se han movilizado suficiente. O será que Téyou ha decidido cantar una canción «sobre una despedida».





El jurado ya es incapaz de justificar cualquier nominación, ya que, bajo su criterio, esta noche todas las actuaciones han sido excelentes y dignas de grandes artistas. Claudia y Guille Toledano también han sido propuestos para nominación, pero la primera ha sido salvada por los profesores y el segundo, por los compañeros. Le ha tocado a Tinho, último favorito de la edición, desempatar los votos de Guille y Guillo.





Rist no ha recibido justificación alguna de su nominación (quizá el jurado no ha querido volver a tocar el tema de sus «efectos» vocales); Crespo sí: el jurado ha «disfrutado menos» su actuación -de ‘Cosas que no te dije- que noches anteriores. Claudia puede irse tranquila a la Academia porque sabe que su interpretación de ‘Birds of a Feather’ ha fallado en los agudos. Toledano ha sido propuesto también por descarte, a pesar de que su interpretación vocal ha sido excelente.

Tinho, con la gritona ‘Tempestades de sal’, y gracias a su elección como favorito, y a que la canción era en gallego y tenía mensaje, se ha salvado de -en mi opinión- una nominación segura. La versión de ‘At Last’ de Olivia se ha debatido entre la técnica recién aprendida y la sensualidad de Marilyn Monroe, con la que el jurado la ha comparado (¿o era shade?). Y Cristina necesitará una coreografía mejor, a la altura de su ilusión por ir a Eurovisión, si presenta en el certamen algo parecido a lo que ha hecho esta noche con ‘U Nana’.





Ha abierto la gala 10 de Operación Triunfo Pablo Alborán cantando ‘Saturno’ con los concursantes, y después el malagueño se ha vuelto a subir al escenario para presentar su single country ‘Vámonos de aquí’. Es decir, ha cantado una de las mejores canciones de su carrera, y una de las peores. Después, Elena Gadel -concursante de Operación Triunfo 2002 e invitada por derecho- ha interpretado ‘Loba’ junto a las concursantes femeninas de la edición para concienciar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre.

En la gala 10 ya se enfrentan a la expulsión pesos pesados de la edición. Desconcierta que un talento como Guillo sea nominado dos galas consecutivas. Cuando Chenoa le pregunta qué canción elegirá para intentar salvarse el lunes que viene, después de haber tocado la guitarra y de haber hecho volteretas y saltado por los aires durante la edición, Guillo no sabe qué contestar: «Tendré que mirar a ver». ¿Ha jugado ya todas sus cartas? Entras comiéndote el mundo y sales dudando hasta de tu sombra. Si es expulsado, será también por descarte. O porque Lady Gaga no ha estado ahí, cuando más se la necesitaba.

