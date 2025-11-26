Delaporte denuncia una agresión sexual a Sandra durante un concierto

Delaporte ha denunciado en un comunicado en redes la agresión sexual que sufrió la cantante, Sandra Delaporte, el pasado viernes 21 de noviembre en su concierto de Madrid, solo unos días antes del Día Internacional contra la Violencia de Género: «Un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento».

El dúo de electrónica, que siempre suele transmitir mensajes de salud mental, vulnerabilidad y seguridad en sus redes sociales, ha abierto el comunicado aclarando que hablar de lo ocurrido «nos duele y nos pesa», pero es necesario para «proteger el espacio que construimos juntxs en cada concierto».

Estos cuentan que, durante su último concierto en La Riviera, Sandra se encontraba haciendo un pogo con el público, como siempre suele hacer en sus shows. Es entonces cuando un hombre le cogió de la cabeza para plantarle un beso sin su consentimiento: «Fue un acto de violencia sexual inaceptable».

El concierto continuó hasta el final con la cantante «en shock». El comunicado aclara que Sandra «quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron». Sin embargo, tras hablarlo, han decidio comunicarlo. En cuanto al agresor, la banda confirma que no se ha podido identificar: «Había tanta gente que no se sabe quién fue».

En el mensaje, Delaporte se dirigen directamente a sus seguidores y fans, a la vez que denuncian la gravedad de los hechos y dejan clara su «tolerancia cero» ante cualquier agresión sexual: «Necesitamos sentar unas bases de seguridad, porque por lo visto hay personas que no saben que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual».