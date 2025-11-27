Sonia y Selena se separan

Sonia y Selena han anunciado su separación en un comunicado oficial: «Lamentamos comunicar que el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc».

Las razones que ofrece el comunicado para la disolución del grupo no son claras, ya que se refieren a «varias divergencias». Asimismo, en el mensaje piden «disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas»: «Iremos resolviendo cada caso uno a uno», aseguran.

- Publicidad -

Habrá más comunicados durante los próximos días, según indica el mensaje, después de estudiar bien la situación: «El equipo que las ha acompañado en esta etapa y Selena Leo haremos las declaraciones pertinentes».

Conocidas por la canción ‘Yo quiero bailar’, que sigue sonando en todas las fiestas veraniegas, Sonia y Selena formaron el grupo en el año 2000 y hoy son un hito de la cultura pop española de principios de siglo. «Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto», concluye el comunicado.