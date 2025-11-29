Rosalía actuaría en Madrid en Semana Santa, según El Mundo

Las fechas de la próxima Semana Santa serían las elegidas por Rosalía para presentar en Madrid su nuevo disco, el extraordinario ‘LUX‘. El Mundo informa, citando «distintas fuentes del sector», que Rosalía planearía ofrecer hasta cuatro conciertos en Madrid «durante la semana del 30 de marzo al 5 de abril», la cual coincide en los días 2 y 3 de abril con los días festivos de la temporada.

Ni Rosalía, ni su sello ni equipo han confirmado por ahora esta información, pero la gira de ‘LUX’ parece un secreto a voces: la cuenta oficial de Instagram HOLAROSALÍA, seguida por la cantante, recoge al menos una fecha en Río de Janeiro filtrada durante los últimos días.

Rosalía se encuentra actualmente promocionando ‘LUX’ en Argentina. Ahí ha aparecido en Otro día perdido, el late night de Mario Pergolini, y ha participado en el podcast Nadie dice nada, donde ha protagonizado un simpático momento cantando ‘La Perla‘ junto a Ángela Torres.