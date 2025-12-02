Hofe se siente «un fiera» en el punk motivador de ‘R.A.’

Hofe vuelve en solitario con un tema perfecto para empezar el día. El punk normalmente inspira a prenderlo todo, pero también puede ser la fuerza motivadora que necesitamos para arrancar. En ‘R.A.’, el artista vasco quiere mandar «todo a tomar por culo», pero también animarte a vivir. Es la Canción del Día.

El punk electrónico de Hofe es reconocible casi al instante desde el primer golpe de bajo. En esta ocasión, InnerCut se encarga de la producción, llena de melodías amenazantes y detalles propios de la música industrial. La letra, por otro lado, comienza como una canción típica del género, con desgana y poco ánimo por la vida: «Hoy me he levantado sin ganas de desayunar», canta Hofe.

Es cuando menciona a su pareja que el contenido del tema va en otra dirección completamente diferente: «Hoy me ha dicho que me quiere y menos mal / Y yo también la quiero pero, vaya, muchísimo más». En el estribillo, Hofe se siente «un fiera» al que las cosas le salen bien «a la primera»: «Ahora sí que la vida me merece la pena / Si querer es bonito, imagina que te quieran», asegura Hofe.

Hofe, que va por la calle «levitando», presentará la adictiva canción en directo en su próxima gira por España. Esta comenzará el próximo 14 de marzo en Donosti y pasará por Azpeitia, Madrid, Barcelona y Bilbao. Estas son las fechas de la gira de Hofe:

14/03 Donosti

17/04 Azpeitia

25/04 Madrid

08/05 Barcelona

22/05 Bilbo