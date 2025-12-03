Ca7riel y Paco Amoroso, Austra… en el Top 40 de JNSP

‘La Perla’ mantiene el número 1 de JENESAISPOP con el 45% de los votos en Instagram. Su principal rival es otro tema de Rosalía, ‘Berghain’, que acumula el 27% de los votos. Lily Allen y Robun quedan demasiado lejos pese a que Rosalía compite consigo misma y solo suman el 14% de los sufragios cada una.
La entrada más fuerte es la de CA7RIEL y Paco Amoroso, seguida de la de Austra. Otras entradas son las de Magdalena Bay y Pipiolas en el top 20. En la zona baja encontramos a Depresión Sonora, Estrella Fugaz, 5 Seconds of Summer y Sidonie.
Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|3
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|2
|2
|1
|4
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|3
|6
|3
|5
|Pussy Palace
|Lily Allen
|Vota
|4
|3
|3
|2
|Dopamine
|Robyn
|Vota
|5
|4
|4
|2
|House
|Charli XCX, John Cale
|Vota
|6
|–
|6
|1
|Gimme More
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|Vota
|7
|5
|4
|3
|bandaids
|Katy Perry
|Vota
|8
|9
|3
|5
|Sweat
|Melanie C
|Vota
|9
|–
|9
|1
|Fallen Cloud
|Austra
|Vota
|10
|12
|10
|3
|Mature
|Hilary Duff
|Vota
|11
|15
|6
|5
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|Vota
|12
|24
|2
|8
|The Fate of Ophelia
|Taylor Swift
|Vota
|13
|25
|10
|4
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|Vota
|14
|7
|1
|6
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|15
|–
|15
|1
|This Is The World
|Magdalena Bay
|Vota
|16
|–
|16
|1
|Soy una estrella!!!!
|Pipiolas
|Vota
|17
|8
|8
|4
|AMA
|Maria Arnal
|Vota
|18
|31
|5
|4
|Melancolía
|Mon Laferte
|Vota
|19
|18
|18
|2
|dance 2
|Oklou
|Vota
|20
|30
|13
|5
|Tie You Down
|HAIM, Bon Iver
|Vota
|21
|11
|4
|8
|Lárgate
|Ana Mena
|Vota
|22
|20
|6
|7
|Dracula
|Tame Impala
|Vota
|23
|32
|8
|6
|MALPORTADA
|NATHY PELUSO, Rawayana
|Vota
|24
|10
|2
|8
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|25
|13
|12
|4
|Cómo será vivir en el campo
|Depresión sonora
|Vota
|26
|14
|14
|2
|Hush Baby, Hurry Slowly
|Sigrid
|Vota
|27
|35
|5
|9
|WHERE IS MY HUSBAND?
|RAYE
|Vota
|28
|28
|9
|6
|viscus
|Oklou, FKA twigs
|Vota
|29
|34
|1
|11
|The Dead Dance
|Lady Gaga
|Vota
|30
|–
|30
|1
|Vacaciones para siempre
|Depresión Sonora
|Vota
|31
|–
|31
|1
|Una casa espacial dibujada en un A4
|Estrella Fugaz, Tulsa
|Vota
|32
|26
|5
|43
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|33
|22
|7
|8
|Por un like
|Mónica Naranjo
|Vota
|34
|16
|9
|5
|Veronica
|TRISTÁN!, rusowsky
|Vota
|35
|38
|1
|14
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|Vota
|36
|39
|11
|8
|TIT FOR TAT
|Tate McEnroe
|Vota
|37
|40
|12
|9
|La Tirana
|Mon Laferte, NATHY PELUSO
|Vota
|38
|–
|38
|1
|Boyband
|5 Seconds of Summer
|Vota
|39
|–
|39
|1
|Et puc odiar molt més
|Sidonie
|Vota
|40
|23
|23
|2
|Stardust
|Anna von Hausswolff
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|R.A.
|Hofe, Innercut
|Vota
|–
|For Residue
|Oneohtrix Point Never
|Vota
|–
|Fuma
|Bad Gyal
|Vota
|–
|im not your man
|Junior Mesa
|Vota
|–
|Cerrar los ojos
|Repion
|Vota
|–
|TE AVISÉ
|FERNANDOCOSTA
|Vota
|–
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|Vota
|–
|Private
|The Neighborhood
|Vota
|–
|A CABALLO
|NATHY PELUSO
|Vota
|–
|Cuando no era cantante
|El Bogueto, Young Beef
|Vota