Ca7riel y Paco Amoroso, Austra… en el Top 40 de JNSP

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

-

51
1
1

‘La Perla’ mantiene el número 1 de JENESAISPOP con el 45% de los votos en Instagram. Su principal rival es otro tema de Rosalía, ‘Berghain’, que acumula el 27% de los votos. Lily Allen y Robun quedan demasiado lejos pese a que Rosalía compite consigo misma y solo suman el 14% de los sufragios cada una.

La entrada más fuerte es la de CA7RIEL y Paco Amoroso, seguida de la de Austra. Otras entradas son las de Magdalena Bay y Pipiolas en el top 20. En la zona baja encontramos a Depresión Sonora, Estrella Fugaz, 5 Seconds of Summer y Sidonie.

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 3 La Perla Rosalía
2 2 1 4 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
3 6 3 5 Pussy Palace Lily Allen
4 3 3 2 Dopamine Robyn
5 4 4 2 House Charli XCX, John Cale
6 6 1 Gimme More CA7RIEL & Paco Amoroso
7 5 4 3 bandaids Katy Perry
8 9 3 5 Sweat Melanie C
9 9 1 Fallen Cloud Austra
10 12 10 3 Mature Hilary Duff
11 15 6 5 Hoy va a ser el día Miss Caffeina
12 24 2 8 The Fate of Ophelia Taylor Swift
13 25 10 4 SINGAPUR Natalia Lacunza
14 7 1 6 Nuevos recuerdos Martin
15 15 1 This Is The World Magdalena Bay
16 16 1 Soy una estrella!!!! Pipiolas
17 8 8 4 AMA Maria Arnal
18 31 5 4 Melancolía Mon Laferte
19 18 18 2 dance 2 Oklou
20 30 13 5 Tie You Down HAIM, Bon Iver
21 11 4 8 Lárgate Ana Mena
22 20 6 7 Dracula Tame Impala
23 32 8 6 MALPORTADA NATHY PELUSO, Rawayana
24 10 2 8 com você Judeline, Amaia
25 13 12 4 Cómo será vivir en el campo Depresión sonora
26 14 14 2 Hush Baby, Hurry Slowly Sigrid
27 35 5 9 WHERE IS MY HUSBAND? RAYE
28 28 9 6 viscus Oklou, FKA twigs
29 34 1 11 The Dead Dance Lady Gaga
30 30 1 Vacaciones para siempre Depresión Sonora
31 31 1 Una casa espacial dibujada en un A4 Estrella Fugaz, Tulsa
32 26 5 43 M.A.P.S. Amaia
33 22 7 8 Por un like Mónica Naranjo
34 16 9 5 Veronica TRISTÁN!, rusowsky
35 38 1 14 Everybody Scream Florence + the Machine
36 39 11 8 TIT FOR TAT Tate McEnroe
37 40 12 9 La Tirana Mon Laferte, NATHY PELUSO
38 38 1 Boyband 5 Seconds of Summer
39 39 1 Et puc odiar molt més Sidonie
40 23 23 2 Stardust Anna von Hausswolff
Candidatos Canción Artista
R.A. Hofe, Innercut
For Residue Oneohtrix Point Never
Fuma Bad Gyal
im not your man Junior Mesa
Cerrar los ojos Repion
TE AVISÉ FERNANDOCOSTA
SABES QUÉ??? Natalia Lacunza
Private The Neighborhood
A CABALLO NATHY PELUSO
Cuando no era cantante El Bogueto, Young Beef

