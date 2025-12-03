Ca7riel y Paco Amoroso, Austra… en el Top 40 de JNSP

‘La Perla’ mantiene el número 1 de JENESAISPOP con el 45% de los votos en Instagram. Su principal rival es otro tema de Rosalía, ‘Berghain’, que acumula el 27% de los votos. Lily Allen y Robun quedan demasiado lejos pese a que Rosalía compite consigo misma y solo suman el 14% de los sufragios cada una.

- Publicidad -

La entrada más fuerte es la de CA7RIEL y Paco Amoroso, seguida de la de Austra. Otras entradas son las de Magdalena Bay y Pipiolas en el top 20. En la zona baja encontramos a Depresión Sonora, Estrella Fugaz, 5 Seconds of Summer y Sidonie.

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten 5 Seconds of Summer / Boyband

Amaia / M.A.P.S.

Ana Mena / Lárgate

Anna von Hausswolff / Stardust

Austra / Fallen Cloud

Bad Gyal / Fuma

CA7RIEL & Paco Amoroso / GIMME MORE

Charli XCX, John Cale / House

Depresión sonora / Cómo será vivir en el campo

Depresión Sonora / Vacaciones para siempre

El Bogueto, Yung Beef / Cuando no era cantante

Estrella fugaz, Tulsa / Una casa espacial dibujada en un A4

FERNANDOCOSTA / TE AVISÉ

Florence + the Machine / Everybody Scream

HAIM, Bon Iver / Tie you down

Hilary Duff / Mature

Hofe, InnerCut / R.A.

Judeline, Amaia / com você

Junior Mesa / im not your man

Katy Perry / bandaids

Lady Gaga / The Dead Dance

Lily Allen / Pussy Palace

Magdalena Bay / This Is the World

Maria Arnal / AMA

Martin / Nuevos recuerdos

Mónica Naranjo / Por un like

Melanie C / Sweat

Miss Caffeina / Hoy va a ser el día

Mon Laferte / Melancolía

Mon Laferte, NATHY PELUSO / La Tirana

Natalia Lacunza / SABES QUÉ???

Natalia Lacunza / SINGAPUR

NATHY PELUSO / A CABALLO

NATHY PELUSO / MALPORTADA

Oklou / dance 2

Oklou, FKA twigs / viscus

Oneohtrix Point Never / For Residue

Pipiolas / soy una estrella!!!!

RAYE / WHERE IS MY HUSBAND?

Repion / Cerrar los ojos

Robyn / Dopamine

Rosalía / La Perla

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Sidonie / Et puc odiar molt més

Sigrid / Hush Baby, Hurry Slowly

Tame Impala / Dracula

Tate McRae / TIT FOR TAT

Taylor Swift / The Fate of Ophelia

The Neighbourhood / Private

TRISTÁN!, rusowsky / Verónica Ver resultados