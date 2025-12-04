‘Loto’: Admire es la nueva referencia del afrobeat en español

No son tantos los artistas que apuestan por hacer afrobeat en español (Deva, Suzete o últimamente Bad Gyal son tres ejemplos), y Admire es una de ellas. Mireia Gómez -su nombre real- es una cantante, productora, compositora, bailarina y actriz proveniente de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, que basa su propuesta en este estilo y en otros sonidos afrodescendientes como el dancehall o el dembow, siempre con letras en español.

Otros temas de Admire viran al perreo puro y duro, como ‘Babydad’, que parece inspirado en Tokischa, mientras ‘Superman’ vira hacia lo acústico.

- Publicidad -

Hace un lustro que Admire se dio a conocer, en 2020, con un single de trap-pop llamado ‘Could It Be’. Sin embargo, sencillos tan veraniegos como ‘Bikini Mojao’, ‘Esa gente que HMMM’ o ‘Las del Mediterráneo’ la han hecho despuntar en los últimos años. En todos los casos, Admire ha sido la productora principal de sus canciones, con nombres externos como HarySafu o Weeiks haciendo aportaciones.

Admire es una de las artistas nacionales que debutan con su primer disco en 2026, y de este álbum se conocen ya cinco singles. El último de ellos, ‘Loto’, es la Canción Del Día hoy jueves.

- Publicidad -

En ‘Loto’, Admire se ve «construyendo su escalera hasta el imperio», guiada por unos «ángeles» que «la han iluminao». Gómez nos está contando que considera dedicarse al arte y a la música como su destino divino, y en ‘Loto’ se acerca un poco más a su objetivo. El beat -firmado junto a B Lion- vuelve apuntar al dancehall, componiéndose de percusiones limpias y fuertes, mientras un loop vocal de ultratumba marca el ritmo también por debajo.

El lanzamiento de ‘Loto’ ha servido también para recordar que Admire tiene actualmente un documental sobre su figura en cines. ‘Admire: Road to Apolo‘, estrenado en el IN-EDIT 2025, ha estado disponible en CaixaForum+ hasta el 1 de diciembre, pero desde el 4 de diciembre hasta el 17 de enero podrá volver a verse en Vigo, Madrid, Alicante, Granada y Barcelona.







