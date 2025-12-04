Rosalía anuncia la gira de ‘LUX’: fechas en Madrid y Barcelona

Rosalía, por fin, ha anunciado el ‘LUX TOUR’. La artista catalana realizará 42 conciertos a lo largo de 17 países, pasando por Madrid y Barcelona: actuará los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena, justo en Semana Santa, y los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi.
Las entradas para los conciertos de Madrid y Barcelona saldrán en dos tandas. Primero, las de los conciertos del 30 de marzo y el 1 de abril en Madrid, y las del 13 y 15 de abril en Barcelona. Estas saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. El resto de fechas (3 y 4 de abril en Madrid, y 17 y 18 de abril en Barcelona) saldrán a la venta el mismo día, una hora más tarde, a las 11h.
Después de convertirse en uno de los discos más universalmente aclamados del año, podremos disfrutar de ‘LUX’ en su formato más vivo. La gira del cuarto disco de Rosalía comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y terminará el 3 de septiembre en San Juan, en el Coliseo de Puerto Rico.
La preventa de la gira ‘LUX’ será el próximo martes 9 de diciembre, también con dos tandas horarias a las 10h y a las 11h, a través de Live Nation y Santander SMusic. Para acceder a esta será necesario registrarse en la web oficial de Rosalía.
Todas las fechas del ‘LUX TOUR’ en 2026:
16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico