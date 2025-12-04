Los Campesinos! muestran la abismal diferencia entre Spotify y Tidal

Aprovechando la fiebre anual por el Spotify Wrapped, Los Campesinos! han hecho su particular balance del año publicando los ingresos que han recibido en el último año por su disco ‘All Hell’. ¿El objetivo? Remover conciencias.

«Con la llegada del Wrapped y del resumen del año de otras plataformas, pensábamos que este sería un buen momento para compartir algunos datos duros respecto a cuánto dinero genera nuestra banda de las regalías de streaming», explica la banda en la publicación de Instagram. Estos hablan de una «tendencia» en la que las bandas aseguran que «no hacen nada de dinero»: «Creemos que la mayoría de ellos no entiende ni se preguntan por qué pasa esto».

Por ello, la banda de Gales ha publicado una tabla en la que desglosa la cantidad de streams que ha recibido su último disco en las distintas paltaformas durante el último año y lo que eso les ha generado en libras. Los resultados dejan a Spotify en muy mal lugar.

Los Campesinos! han recibido casi 7 millones de escuchas en la plataforma sueca, lo cual se traduciría en 20.429 libras. Es decir, 0,29 peniques por cada stream. Lo malo es cuando empezamos a comparar con otras plataformas. Si hubiesen tenido los mismos datos en Tidal, habrían cobrado más del doble de dinero: 52.275 libras. Esta es la plataforma que más paga a sus artistas, con 0,75 peniques por escucha.

En las siguientes diapositivas, Los Campesinos! revelan que el pago medio de las plataformas se ha plantado en 0,34 peniques por stream. Es decir, necesitarían 294 escuchas para conseguir una sola libra. Al final, pese a la crítica a Spotify, la banda da las gracias a todos sus fans por igual: «Como sea que escuches nuestra música, muchas gracias por ser un fan, este post no es un juicio».