Low Festival confirma a The Hives, Ultraligera, Depresión Sonora…

Low Festival continúa desvelando nombres del cartel de su próxima edición, que se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto en un nuevo recinto y ciudad: el Parque Antonio Soria de Torrevieja. The Hives, Ultraligera, Depresión Sonora, Juventude, Pablopablo, Papa Topo y Parquesvr se suman a los artistas ya anunciados.

El cartel de Low ya contaba con la presencia de Kasabian, Love of Lesbian, Editors, La Casa Azul, Fangoria, Dani Fernández, Ginebras, Rufus T. Firefly, Aiko el Grupo, Ojete Calor, Natalia Lacunza, Alcalá Norte, Barry B, Veintiuno, Besmaya, JoseLuis, Perro, Repion, Los Chivatos y Nuevos Vicios, entre otros.

Los abonos generales y VIP de Low 2026 están disponibles en la web oficial del evento desde 69,99€ de forma limitada. Por su parte, la organización también ha anunciado un descuento especial para empadronados en Torrevieja que podrán conseguir su abono a precio reducido.