escribe aquí...
MúsicaConciertos
BrevesMúsica

Azkena Rock suma a The Hives, Superchunk, Counting Crows…

Jordi Bardají
Por Jordi Bardají

-

104
0
- Publicidad -

Azkena Rock suma a The Hives, Superchunk, Counting Crows…

Por Jordi Bardají
0

The Hives, Superchunk, Counting Crows y Alcalá Norte forman parte de la nueva tanda de confirmaciones del Azkena Rock Festival, que celebrará su 24ª edición los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz.

The Temperance Movement, Hällas, Vandoliers, DeWolff y Lepora se suman a la programación principal del evento.

- Publicidad -

Además, Azkena ha dado a conocer el cartel de su carpa Trashville, que incluirá a The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Radioactivas o Henge, entre otros, mostrando la «faceta más visceral» del festival.

Estos artistas se añaden a los más de cuarenta nombres ya anunciados, entre ellos los cabezas de cartel Alice Cooper y Social Distortion, así como Imelda May, quien junto a Darrel Higham ofrecerá un «show de rock ‘n roll exclusivo».

- Publicidad -

Los bonos generales continúan a la venta en la web del festival y mantendrán el precio promocional hasta el martes 3 de febrero a las 10 horas. También siguen disponibles las modalidades Bono Gaztea (para menores de 24 años) y Bono Cuadrilla (pack de cinco abonos para grupos de amigos, con un sexto gratis). Como en ediciones anteriores, el acceso será gratuito para menores de 14 años.

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com