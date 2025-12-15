Azkena Rock suma a The Hives, Superchunk, Counting Crows…

The Hives, Superchunk, Counting Crows y Alcalá Norte forman parte de la nueva tanda de confirmaciones del Azkena Rock Festival, que celebrará su 24ª edición los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz.

The Temperance Movement, Hällas, Vandoliers, DeWolff y Lepora se suman a la programación principal del evento.

Además, Azkena ha dado a conocer el cartel de su carpa Trashville, que incluirá a The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Radioactivas o Henge, entre otros, mostrando la «faceta más visceral» del festival.

Estos artistas se añaden a los más de cuarenta nombres ya anunciados, entre ellos los cabezas de cartel Alice Cooper y Social Distortion, así como Imelda May, quien junto a Darrel Higham ofrecerá un «show de rock ‘n roll exclusivo».

Los bonos generales continúan a la venta en la web del festival y mantendrán el precio promocional hasta el martes 3 de febrero a las 10 horas. También siguen disponibles las modalidades Bono Gaztea (para menores de 24 años) y Bono Cuadrilla (pack de cinco abonos para grupos de amigos, con un sexto gratis). Como en ediciones anteriores, el acceso será gratuito para menores de 14 años.