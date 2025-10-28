Alice Cooper y Social Distortion encabezan Azkena Rock Festival

Azkena Rock Festival desvela los primeros nombres del cartel de su próxima edición, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en Vitoria-Gasteiz. Alice Cooper, que volverá a Azkena después de 17 años, es el gran reclamo confirmado hoy, mientras que los pioneros del punk-rock californiano Social Distortion destacan también entre las primeras confirmaciones.

La preventa exclusiva para asistentes de otras ediciones de ARF arranca mañana, miércoles 29 de octubre, mientras que la venta general comenzará el martes 4 de noviembre a las 10 horas.

La primera tanda de nombres incluye también a destacados artistas como Imelda May, que repasará su repertorio de rock ‘n’ roll junto al guitarrista Darrel Highman; Jason Isbell & the 400 Unit o los indispensables Sleaford Mods.

Completan esta tanda interesantes confirmaciones como Old Crow Medicine Show, SUGAR, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil.

El festival contará de nuevo con viajes organizados en autobús con parada colindante a la entrada del recinto y desde localidades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Arrasate y Alsasua.