The Hives siguen siendo la banda que recordabas. El séptimo disco del quinteto sueco, ‘The Hives Forever Forever The Hives’, sigue manteniendo la potencia que ha caracterizado todos sus trabajos anteriores. Ellos están más decididos que nunca a mantener su título como una de las mejores bandas en directo del rock.
Después de ‘The Death of Randy Fitzsimmons’, The Hives no han perdido nada de tiempo, siendo la vez en la que más rápido han vuelto al estudio para crear un disco. Ya les sale de forma natural. Durante la entrevista con el batería Christian Grahn, este me asegura en varias ocasiones que están en plena forma. Solo hay que escuchar la canción titular o cualquiera de los singles disponibles para darse cuenta de que no lo dice por decir.
The Hives pasarán por España el próximo noviembre: el día 1 en el Sant Jordi Club de Barcleona y el día 2 en el Movistar Arena de Madrid.
Este es un disco explosivo. Habéis dicho que todas las canciones son singles. ¿Cuál fue vuestra primera idea al ir al estudio después de vuestro último disco?
Siempre hemos intentado hacer cada canción lo mejor que podemos en todos los discos, pero este se siente como si estuviese lleno de «bangers». Hemos tenido problemas eligiendo los singles porque podía ser cualquiera de ellas. Así que, de alguna manera, es intencionado. Siempre quieres hacer las mejores canciones posibles. Diría que sí y no a la vez. Hemos intentado hacer un gran disco, que al final ha acabado teniendo grandes canciones, por lo que cualquiera podría ser un single.
¿Y qué os ha hecho decantaros por estos singles?
Al principio, hace 20 años, nunca pensamos que ‘I Hate To Say I Told You So’ fuese un single. Así que siempre hemos preguntado a otras personas sobre las canciones que creen que deberían ser singles, porque resulta que somos bastante malos escogiéndolos. Y por eso, volviendo a tu pregunta anterior, para nosotros todas podrían ser singles, pero puede que haya gente que opine lo contrario. Todas las canciones son como hijos para nosotros, así que es muy difícil.
¿Qué crees que es importante para crear un buen single?
No lo sé, supongo que cuando empezamos, las canciones eran mucho más rápidas, así que… Muchos de nuestros grandes éxitos han sido a «mid-tempo». Parece ser el ritmo perfecto para que la gente nos aprecie más. Hacemos canciones más rápidas, hacemos canciones más lentas, pero a la gente le encantan las de «mid-tempo». Así que supongo que, en nuestro caso, para crear un gran éxito para estadios, diría que un buen comienzo es que la canción esté entre 130 y 145 BPMs.
«Nunca pensamos que ‘I Hate I Told You So’ fuese un single»
Después de 30 años en activo, ¿por qué habéis esperado tanto para hacer un disco con vuestro nombre en el título?
Antes del último disco hicimos una especie de descanso y el plan ya era hacer estos dos discos. Queríamos hacer ‘The Death of Randy Fitzsimmons’ un poco más crudo, y eso es ‘The Hives Forever Forever The Hives’. Es un poco más, no sé, quizá no tan punk, pero al final resultó así. Parece que no podemos decidir de antemano qué hacer. Puedes ponernos cualquier tipo de canción y meternos a los cinco en una habitación, y va a sonar de cierta manera y la energía va a tener una cierta intensidad. Así que, no sé, simplemente ha salido así. Estamos en muy buena forma, en cuanto a tocar se refiere. Pasa mucho tiempo antes de que entremos en el estudio, pero cuando lo hacemos, somos bastante rápidos. Es básicamente darle a grabar y ya, porque estamos muy rodados y tenemos una visión muy clara de lo que queremos hacer. Así que no sé por qué hemos esperado tanto tiempo. No sé. Somos mayores. Siempre pensamos que hacemos un tipo de disco muy novedoso. Lo pensamos cada vez, pero la gente no parece estar tan de acuerdo. Como he dicho, siempre seguirá sonando como una cumbre.
¿Cómo os las habéis arreglado para manteneros en buena forma? Muchas bandas se vuelven un tanto obsoletas o rancias, pero no es vuestro caso.
Simplemente nunca hemos querido ir por ese camino. Siempre hemos dicho que cuando no podamos hacerlo, cuando ya no podamos mejorar más, si sentimos que estamos haciendo un espectáculo mediocre o un álbum mediocre o lo que sea, simplemente lo dejaremos, porque eso no es divertido. No queremos convertirnos en ese tipo de banda, así que simplemente nos esforzamos al máximo. Siempre lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo mientras exista esta banda.
¿Cómo sería un álbum mediocre para vosotros?
No sé, el que tenga canciones con las que no estamos contentos.
En la producción del disco han trabajado Mike D, de los Beastie Boys, y Josh Homme…
Hemos seguido trabajando con Pelle Gunnerfeldt, que ha producido muchos de nuestros discos, pero también hemos tenido ayuda de Mike D y Josh, aunque Josh no está en sí en el disco. Estaba al teléfono.
¿Al teléfono?
Sí, hablamos con él y le preguntamos qué opinaba y simplemente dijo que le parecía jodidamente genial, así que seguimos adelante. Mike D sí vino a Estocolmo y trabajamos con él en el estudio. Fue divertido. Es como un sueño hecho realidad, ¿no? Los Beastie Boys han hecho algunas de las cosas más geniales que se han grabado jamás. Así que tenerlo allí con su energía e incluso haciendo algunos coros en la canción fue muy divertido.
Habéis dicho que estabais bastante nerviosos al trabajar con él.
Por supuesto, es una leyenda. Cualquiera se pone nervioso al conocer a una leyenda. Incluso las leyendas se ponen nerviosas al conocer a otras leyendas (risas).
¿Cuál es tu canción favorita del disco?
Cambia de vez en cuando. A veces, cambia cuando las tocamos muy alto. La que realmente disfruté grabando y trabajando para que sonara perfecta es una canción llamada ‘Legalize Living’. Si tuviera que decir una, sería esa.
Para mí, la última canción, ‘The Hives Forever Forever The Hives’, suena como una que os ha llenado mucho.
Queremos vivir para siempre. Y esta banda probablemente lo hará. Esa canción es como un himno, así que a la gente le va a encantar. Me pregunto qué pasará cuando la toquemos en directo.
Sois conocidos por la energía de vuestro directo. Te quería preguntar si ha sido así desde el principio.
Sí, siempre intentamos ser la mejor banda en el escenario. Es casi como un deporte. Si tocamos en festivales o lo que sea, si tocamos con otras bandas, simplemente tenemos que ser mejores. Lo que se queda en la mente de la gente cuando sale de un concierto nuestro es que fuimos los mejores. Esa es la idea. Solo queremos ser la mejor banda de la historia en el escenario.
Habéis tocado desde 2012 hasta 2023 sin descanso. Tenía entendido que tocar en directo pasa mucha factura. ¿Cómo lo habéis hecho?
De hecho, estuve hospitalizado durante un tiempo. Los demás siguieron tocando con diferentes baterías durante un año o dos. Justo cuando estaba a punto de recuperarme, llegó la pandemia, así que no pudimos tocar mucho durante ese tiempo. Bueno, hicimos el World Wide Web Tour y cosas así. Simplemente seguimos tocando. En cuanto paras, pierdes práctica al tocar. Estos últimos dos discos los hemos hecho muy rápido en el estudio porque estábamos en buena forma. Todos sabíamos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo. Y sí, supongo que estamos en un buen momento. Siempre nos ha gustado dar conciertos, así que hemos tocado todo lo que hemos podido desde 1993. Y si es difícil, no lo sé. Es lo que hacemos. Simplemente no podemos dejarlo. No podemos tomarnos descansos de más de, no sé, dos meses. Ahora mismo estoy en casa, sentado debajo de este árbol, tomando una taza de café. Se está bien, pero ya tengo ganas de empezar la gira. Vamos a tocar en Finlandia en un par de semanas y después nos vamos a Japón y Australia, que llevamos mucho tiempo sin tocar allí.
¿Tocáis todo lo que os ofrecen?
Ahora podemos elegir un poco más (risas). Cuando empezamos, tocábamos en cualquier sitio. ¿Podéis venir a tocar a nuestra casa? Lo hacíamos. Dos personas en el público. Tocábamos en todos los sitios.
Como banda, ¿hay algún secreto para llevar tanto tiempo juntos y que os podáis llamar amigos cercanos?
Que no sabemos qué haríamos si no estuviésemos haciendo esto. Es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Mis compañeros son más familia que amigos, llegados a este punto. Queremos hacer los mejores conciertos y discos posibles y, si estáis apuntando a lo mismo, sin importar lo lejos que esté, en algún momento vais a llegar allí.
«Si sentimos que estamos haciendo un espectáculo mediocre o un álbum mediocre, simplemente lo dejaremos»
Empezando en los años 90, habéis presenciado el panorama del rock cambiar mucho durante todo este tiempo. ¿Cómo habéis vivido las diferentes opiniones sobre el estado del género?
Va por ciclos. Un año alguien dice que el rock está acabado, al otro dicen que ha vuelto por todo lo alto.
Lo llevan diciendo durante 20 años.
Exacto, y es una gilipollez. La buena música es buena música, y resulta que nosotros hacemos música rock. Hay bandas y músicos muy buenos en otros géneros. Y mientras haya calidad y algo único que atraiga a la gente, algo que les guste escuchar, vas a seguir haciendo lo que haces para siempre, supongo. Lo curioso de estar en una banda de rock durante tanto tiempo es que tienes generaciones de gente viniendo a tus conciertos. Los hijos, las madres, los padres… Tenemos mucha diversidad en nuestros conciertos, lo cual es divertido. Significa que estás haciendo algo bien.
También es una señal de que no te estás quedando estancado ni nada por el estilo. Con gente joven en los conciertos…
Totalmente. Hicimos una gira enorme en el Reino Unido teloneando a los Arctic Monkeys y tienen un público muy joven. Conseguimos muchos nuevos fans en esa gira, que fue super divertida. Tocar con los Monkeys cada noche, que son una gran banda, y ver a todos estos jóvenes disfrutar sus canciones… Creo que para muchos era la primera vez que oían hablar de nosotros, lo cual es raro, porque llevamos muchísimo tiempo por aquí, pero es divertido ganarte los corazones de la gente.
Cuando empezasteis, el rock era la fuerza dominante, pero ya no es el caso. ¿Cuáles son las bandas que os mantienen viva la esperanza? ¿Son más difíciles de encontrar?
Tienes a Amyl and The Sniffers, Viagra Boys… Todavía hay bandas muy buenas y crudas. Soy muy malo al recordar nombres, pero no creo que sea más difícil. Quizás no estén tanto en la radio mainstream o en TikTok, pero siguen ahí.
Hablábamos antes sobre conocer a leyendas y realmente habéis conocido a unas cuantas. Habéis tocado con AC/DC y The Rolling Stones, lo cual no es algo que puedan decir muchas bandas. ¿Cómo os eligieron?
Creo que fue cosa de boca a boca. Cuando tocamos con los Stones, estaban algo nerviosos por ir después de nosotros porque habían oído que éramos una gran banda en directo. Las hijas de Keith Richards estaban en el escenario, viéndonos tocar. Si te gusta la música, vas a encontrar bandas chulas para ir de gira con ellas. Supongo que les gustamos a The Rolling Stones y a AC/DC. Tener el rumor de ser una de las mejores bandas en directo de la historia, como nosotros tenemos, hizo que ellos quisiesen que nos encargáramos del calentamiento.
Después de la entrevista, tengo muchas ganas de veros en directo.
Te sorprenderá. Vas a salir de allí con una gran sonrisa en la cara, preparado para contárselo a tus nietos algún día.