Río Babel completa su cartel de 2026: La Pegatina, Juventude…

El festival Río Babel ha desvelado su cartel de 2026 al completo, sumando a siete nuevos artistas: La Pegatina, Ultraligera, Bandalos Chinos, Juventude, Eskorzo, Oslo Ovnies e Irepelusa. Estos se unirán a los ya anunciados durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en el auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. Ya se ha agotado el primer tramo de abonos generales.

Río Babel ha preparado tres eclécticas jornadas para su próxima edición. El día 3 es el de la música nacional, con Amaia, La M.O.D.A., Ultraligera y La Pegatina como cabezas de cartel. La siguiente jornada está diseñada para los amantes del rock, con The Offspring y Molotov liderando. Por último, el día 5 ya podemos denominarlo como el día de Katy Perry, a la que solo acompañan Bomba Estéreo, La Casa Azul, Yami Safdie, Yadam y Tú Peleas Como Una Vaca.

El festival mantendrá este año su compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad y el bienestar de los asistentes. El recinto es accesible en transporte público, taxi o VTC. La parada de metro Rivas Futura (Línea 9, Zona B1) permite llegar cómodamente desde cualquier punto de Madrid. También habrá parking gratuito con plazas asignadas por orden de llegada para particulares.

Por último, el festival pondrá a disposición del público un servicio de lanzaderas de vuelta que conectará directamente el recinto con la Estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes al finalizar los conciertos, garantizando un regreso cómodo y seguro.