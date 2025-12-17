Gracie Abrams y Jack White critican el «vil» mensaje de Trump sobre Rob Reiner

Figuras como Gracie Abrams y Jack White, entre muchos otros, han criticado duramente las horribles palabras que publicó Donald Trump tras el asesinato de Rob y Michele Reiner, asociando la tragedia a una «obsesión» del director con criticar al presidente estadounidense.

A pesar del arresto de Nick Reiner, hijo de la pareja, como principal sospechoso del asesinato, Donald Trump publicó este lunes un despreciable mensaje en el que describe las críticas del director Rob Reiner a su mandato como la principal razón por la que fue asesinado: «Era conocido por volver loca a la gente con su rabiosa obsesión del presidente Donald J. Trump, con su obvia paranoia alcanzando nuevas cimas», escribió en X.

- Publicidad -

Jack White fue de las primeras figuras públicas en atacar las palabras de Trump, llamándolo «asqueroso, vil, egomaníaco, perdedor, niñato». Aunque el líder de The White Stripes admite no haber conocido nunca a Reiner, le da las gracias por su carrera artística mientras le defiende de Trump: «Ni él, ni ninguno de sus seguidores, puede defender este horrible insulto a un artista excelente que tanto le dio al mundo».

Gracie Abrams, hija del director J. J. Abrams, se pronunció en sus Stories de Instagram, también recordando los tiroteos masivos ocurridos durante este fin de semana en Bondi Beach y en la Universidad de Brown. Esta asegura sentirse «devastada» y «enferma»: «Estudiantes en su campus. ¿De qué estamos hablando?».

- Publicidad -

Esta continúa criticando las duras palabras de Trump: «En las primeras 24 horas de la tragedia más inimaginable que una familia puede soportar, vemos al presidente revelar una vez más el narcisismo más venenoso y vil en la historia de la humanidad». «Indefendible», concluye la artista.

Esta se une a toda una ristra de personalidades, tanto del mundo del espectáculo como de la política, que han defendido al difunto director de cine ante las palabras de Donald Trump. Alguna de estas son Whoopi Goldberg, Jimmy Kimmel o el actor Josh Gad.

- Publicidad -