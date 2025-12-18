Amaia, Bad Gyal, Ana Tijoux, Oques Grasses o Morad se cuentan entre los artistas que participarán en el gran concierto-manifiesto por Palestina, que se celebrará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 29 de enero de 2026, a partir de las 20:00 horas. Yerai Cortés, Mushka, Fermín Muguruza, La Zowi o Lina Makoul figuran también entre los nombres confirmados. La recaudación de las entradas, disponibles en este enlace, se destinará a apoyar y fortalecer instituciones y proyectos culturales en Palestina.

Este gran evento se enmarca dentro de las acciones impulsadas por la campaña Act x Palestine para denunciar el genocidio y promover la paz global. Las entradas para el concierto saldrán a la venta mañana, 19 de diciembre, a las 10h.

- Publicidad -

Entre estas iniciativas se incluye, además, un concierto navideño que tendrá lugar el próximo 23 de diciembre en la sala Razzmatazz de Barcelona, y que contará con actuaciones de Els Amics de les Arts, Figa Flawas, La Fúmiga, The Tyets o Mushka.

Act x Palestine es una campaña de movilización global promovida por las principales organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria, construcción de paz y culturales, junto con una amplia red de organizaciones europeas.

- Publicidad -

La campaña se lanzó el pasado 15 de noviembre en la sala La Paloma de Barcelona, acompañada de una proyección audiovisual de Massive Attack (que no estuvieron presentes en el evento). Desde entonces, en el marco de la promoción de la campaña, se han desarrollado iniciativas como un partido de fútbol entre Cataluña y Palestina, celebrado en el Estadi Olímpic de Barcelona, así como una serie de conciertos en distintas salas de Barcelona y del resto de Cataluña.