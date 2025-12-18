Canela Party cierra cartel con Unknown Mortal Orchestra, Melody’s Echo Chamber…

El cartel de la próxima edición de Canela Party ya está completo. Catorce nuevos nombres, entre los que se encuentran Unknown Mortal Orchestra, Melody’s Echo Chamber o Nation of Language, se suman a los ya anunciados en el festival de Torremolinos. Este se celebrará del 27 al 29 de agosto de 2026.

18 años son los que cumplirá Canela Party en su próxima edición, y se celebrará de la mejor manera. Hoy se han revelado los últimos artistas que se unirán al cartel. En orden alfabético: Baiuca, Basement, CERVATANA, DITZ, FUET!, Gazella, Melody’s Echo Chamber, Nation of Language, Sandré, Speed, The Beths, Unknown Mortal Orchestra, Upchuck y Weird Nightmare.

Estos se suman a las propuestas ya anunciadas, que mezclan, sobre todo, el mejor guitarreo nacional e internacional: Amor Líquido, Ángeles Toledano, Carolina Durante, Deafheaven, Getdown Services, High Vis, joseluis, Karen Dió, La Paloma, Las Petunias, Mala Gestión, Man/Woman/Chainsaw, Mannequin Pussy, Maruja, Me and the Bees, Rufus T. Firefly, Skegss y Wavves.