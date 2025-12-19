Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas en RTVE

Chenoa y Estopa serán los encargados de dar las Campanadas este año en RTVE, sustituyendo así a Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Así lo ha confirmado la organización a dos semanas del fin de año, después de que el humorista y presentador anunciase que debía alargar su descanso profesional por estrés derivado del exceso de trabajo.

Aunque este año ha habido más margen, las sustituciones en las Campanadas no son algo nuevo. Ya en 2021, Ana Obregón pilló el coronavirus y tuvo que ser sustituida por Jacob Petrus a dos días de las uvas. El pasado viernes 12 de diciembre, Buenafuente, que llevaba alejado del trabajo desde noviembre, informaba de que debía alargar su baja médica por «prescripción médica».

Es por ello que RTVE ha optado por designar a Chenoa y Estopa como presentadores de las Campanadas en La 1. Aunque se trata de la primera vez para los hermanos Muñoz, Chenoa sí que contaba con experiencia en lo de dar las uvas ya que se encargó de ello en TV3 junto a Àngel Llàcer, en 2015.