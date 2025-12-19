RFTW: Kali Uchis, The Flints, María José Llergo, Anyma, Metrika….

Hoy, 19 de diciembre, marca la semana en que se ponen a disposición las 18 canciones del Benidorm Fest 2026, que puedes escuchar seguidas en la playlist “Ready for the Weekend”. En cuanto a álbumes, DJ Sabrina the Teenage DJ publica un disco de 40 pistas y EJ Marais lanza también nuevo trabajo.
En el plano internacional hay novedades en forma de single de Kali Uchis invocando a Shakira, además de lanzamientos de Sky Newman o colaboraciones destacadas como Anyma con EJAE (la cantante de ‘Golden’), Monster Rally con Jordana o la habitual alianza de Nick Cave y Warren Ellis.
En un ámbito más underground, aparecen nuevos singles de Bill Callahan, The Flints, Junior Mesa, Marmozets, Nectarine Girl, The Parade, Melo Nada, Alice Costelloe, modernlove, Doll Spirit Vessel o Rin con Esha Tewari.
La cosecha nacional deja novedades a cargo de María José Llergo, que recuerda a su “abuelo’; Ouineta, LaBlackie, Carencias Afectivas, Ruslana o Metrika. De todos modos, el panorama nacional está acaparado por el Benidorm Fest: ahí están Luna Ki, MAYO, DORA, Kitai, etcétera.
Es un día de pocas novedades en general, dadas las próximas fechas festivas, pero una jornada en la que la nostalgia no deja de abrirse paso: ahí está la argentina Emilia recuperando ‘Genio atrapado’ de Christina Aguilera.