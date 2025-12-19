Rosalía, Lady Gaga y Chappell Roan, en la lista anual de Obama

Como cada año, Barack Obama ha publicado sus listas de fin de año con sus libros, películas y canciones favoritas de 2025. Entre los 30 temas elegidos, encontramos a artistas como Lady Gaga, Olivia Dean, Chappell Roan o nuestra Rosalía.

Ha sido un año de pop para el expresidente de los Estados Unidos, incluyendo en su lista de año temas como ‘Abracadabra’ de Lady Gaga, ‘Nice To Each Other’ de Olivia Dean, ‘JUMP’ de BLACKPINK o ‘The Giver’ de Chappell Roan. Tampoco han faltado artistas como Laufey o Alex Warren o Rosalía. De ‘LUX’, Obama no ha optado por ‘Berghain’ o ‘La Perla’, sino por la primera pista, ‘Sexo, Violencia y Llantas’.

Tampoco se ha querido mojar en el beef entre Kendrick Lamar y Drake, incluyendo una canción de cada uno. En el caso del artista californiano ha sido ‘luther’, su exitosa colaboración con SZA. Del canadiense se queda con ‘NOKIA’, el gran hit del álbum colaborativo que lanzó a principios de año junto a PARTYNEXTDOOR, ‘$ome $exy $ongs 4 U’. Del mundo del hip hop, también han entrado Gunna, Chance the Rapper y Burna Boy con Travis Scott.

Una de las ausencias más notables de este año es la de Bad Bunny, que lanzó uno de lso mejores discos del año el pasado 5 de enero. ‘Debí Tirar Más Fotos’ no ha conquistado a Obama, pero sí que encontramos temas de Myke Towers, Mora & De La Rose o Manuel Turizo.