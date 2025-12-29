Britney Spears felicita la Navidad, con sarcasmo, a su familia

Britney Spears ha estado activa en redes durante las fiestas navideñas, subiendo vídeos bailando o hasta una fotografía antigua de Brad Pitt. Sin embargo, la publicación que más ha dado que hablar es una en la que manda una sarcástica felicitación navideña a su familia, con la cual no ha compartido las fiestas.

«Feliz Navidad a mi preciosa familia, que nunca me ha faltado el respeto, nunca me ha hecho daño y nunca ha hecho nada completamente inaceptable o causado un enorme trauma, del tipo que no se puede arreglar», ha escrito Spears en su muro de Instagram. «A mi querida, dulce e inocente familia… Siento haber estado ocupada esta Navidad, pero pronto os veré y os sorprenderé», concluye.

Muchos han leído este mensaje como una crítica a sus allegados por celebrar la Navidad sin ella, en respuesta a la publicación de su hermana Jamie Lynn Spears. A mediados de la semana pasada, esta subió una foto con toda la familia junta, pero sin Britney.

Desde el fin de su tutela legal de 13 años en 2021, la autora de ‘…Baby One More Time’ ha estado separada de varios miembros de su familia y ha hablado en repetidas ocasiones, sobre todo en redes sociales, sobre el impacto negativo de este periodo en sus relaciones familiares. Según informa People, Britney ha pasado la Navidad junto a su hijo pequeño, Jayden James Federline.