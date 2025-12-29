La Cutemobb hace el único reggaeton que importa en ‘Troya’

Casi 6 años después de ‘Cute Tapes’, el primer proyecto de la Cutemobb, el colectivo catalán capitaneado por LEÏTI regresa con un nuevo álbum que arroja algo de luz en el panorama urbano nacional. ‘La Epifanía’ mantiene lo que destacaba de la primera entrega -grandes beats, flows y melodías- y añade tanto nuevas voces como temáticas más importantes. ‘Troya’ es la Canción del Día.

«Siguen entrando más aviones por Gaza / Y tú no paras de llorar», canta LEÏTI en las primeras líneas de su verso. Si algo brilla de las letras del colectivo es la profundidad y frescura que introducen en un género tan estancado como el reggaeton, sobre todo en España. Denunciar la presencia de «niños muertos en el mar» en una canción como ‘Troya’ está al alcance de muy pocos: «Accidentes ellos dicen / Pero accidente en verdad no es», continúa.

El beat de iseekarlo, formado por unos misteriosos acordes de guitarra y lleno de intrincados detalles, también deja espacio para un disfrute más banal gracias a un estribillo pegajoso desde la primera escucha. El tema, casi alcanzando los 6 minutos, incluye las intervenciones de Jesse James, Alu y O.S.O., este último siendo uno de los rookies del colectivo.

Cada uno de ellos tiene un estilo diferente que representa a la vez uno de los valores más importantes de la Cutemobb: la multiculturalidad. O.S.O. presenta un carácter vocal similar al de Quevedo, grave y fluido, pero destaca en buen gusto al cantar sobre que «no todo es como está escrito»: «Vive tu vida / Tú tienes el poder». Jesse James, con su clase londinense, y Alu, que añade afropop y dancehall a la mezcla, terminan de demostrar que la Cutemobb es internacional a todos los niveles.