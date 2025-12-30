‘Days Go By’ de james K es un nuevo clásico downtempo

Este año me he reconciliado con Pitchfork, ya que muchos de los discos provenientes del underground que han reseñado positivamente o valorado con «Best New Music», aunque al principio me generaran dudas, me han terminado encantando. Algunos de esos discos, afortunadamente, les hemos podido dedicar espacio en JENESAISPOP, como los de caroline o Nick León, ambos incluidos en el Anuario 2025. Otros, como el de Marie Somerville, desgraciadamente, se han quedado en el tintero (quizá lo recuperemos en un futuro). Y sí, aunque no haya aparecido en Pitchfork, que nos perdone Rocío Márquez.

Otro de esos elepés que, por A o por B, no hemos podido analizar con atención durante el año ha sido ‘Friend‘, el tercer álbum de james K. ‘Friend’ es el disco que promete poner a la cantante y productora neoyorquina Jamie Krasner en el mapa, probablemente durante mucho tiempo.

‘Friend’ es un disco que recupera la música downtempo de los noventa, en canciones pacientes y extensas que huyen de la dictadura del algoritmo. Con guiños también al drum n’ bass, el dream-pop, el trip-hop, el chill-out o incluso el shoegaze, las canciones de ‘Friend’ suben varios peldaños de inmediatez en el catálogo de james K y, sobre todo, proponen una atención al detalle espectacular en la producción, muy evidente en el corte principal, ‘Days Go By’.

‘Days Go By’ es una de esas canciones que equilibran profundidad emocional y artesanía sonora. Una meditación sobre la impermanencia y sobre la importancia de aferrarse a las conexiones humanas mientras el tiempo pasa, ‘Days Go By’ es una hermosa producción que aborda el downtempo desde la vanguardia, aunando atmósferas etéreas, delicadas percusiones y florituras electrónicas para construir una especie de alfombra mágica que vuela hacia un mundo de ensueño. Si pensabas que ya nadie escribía este tipo de canciones, te equivocabas.

Apoyada en una preciosa melodía vocal, ‘Days Go By’ es una reflexión sobre el inevitable paso del tiempo, escrita en un estilo impresionista, que incluso acepta la muerte con resignación («cuándo morimos, no lo sabemos»). El estribillo “hold on, on to it” sugiere que el amor es lo único que mantiene a james K con los pies en la tierra en medio de la incertidumbre.

