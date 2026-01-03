10 fotos: P!nk hospitalizada, Madonna y Guy Ritchie reunidos…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.

Mariah Carey no supera la Navidad

Pasada la época navideña, Mariah Carey puede volver a promocionar su último disco, ‘Here for it All‘. Sin embargo, parece que todavía no está lista para dejar ir ‘All I Want for Christmas is You’. En este vídeo humorístico, el fin de la Navidad la tiene, como dice su canción ‘In Your Feelings’, «sensible» de más.

La reunión de Madonna y Guy Ritchie

Recientemente, Rocco, el hijo de Madonna, ha logrado lo impensable, reunir en una misma habitación a sus padres, Madonna y Guy Ritchie. Ambos han asistido a la nueva exposición de Rocco, Talk is Cheap, y el pintor ha aprovechado para reivindicar sus raíces: «sé de dónde vengo y estoy orgulloso de ello».

De tal perro, tal Pablo Alborán

Pablo Alborán ha compartido un carrete de fotos y vídeos «random» en Instagram, abriéndolo con este simpático clip en el que aparece imitando el paso de su perro, meneando el trasero de un lado a otro. «De tal perro…», escribe el autor de ‘KM0‘.

P!nk, hospitalizada

La nochevieja de P!nk no ha sido como las demás. La cantante de ‘Trouble’ la ha pasado en el hospital, donde se ha sometido a una cirugía de hernia cervical. Dice que el rock n ‘roll es un «deporte de riesgo». Ella, que en sus conciertos se convierte en acróbata, lo sabe.

J Balvin y Residente, amigos

El “work it out on the remix” de la temporada lo han protagonizado J Balvin y Residente, que han posado juntos así de sonrientes tras lograr reconciliar sus diferencias. Ambos se habían dicho de todo en sus respectivas colaboraciones con Bizarrap. No, de momento no hay remix. Boy, so confusing.

Este Haim se casa; Taylor Swift y Stevie Nicks, invitadas

La Nochevieja también ha sido especial para Este Haim, la bajista de las Haim, que se ha casado con el empresario tecnológico Jonathan Levin, en California (él en realidad es británico). Entre las invitadas, nada menos que Taylor Swift y Stevie Nicks, que han sido fotografiadas juntas.

El joven Rayden

Entre las curiosidades que hemos visto en redes estos días, esta foto de Rayden de adolescente. El rapero cuenta que, en su adolescencia, unas personas -compañeros de clase, se entiende, aunque no especifica- le «hicieron creer que era feo», llamándole calificativos como «mazapán» o «cara de huevo». Rayden aprovecha para desear que «ojalá hagáis las paces con la imagen que teníais de vosotrxs en el pasado».

La breve reunión de Florence, Hayley Williams y Jack Antonoff

Este breve encuentro se ha producido encima del escenario e involucra notablemente a Florence Welch y Hayley Williams, que han cantado con Bleachers en su concierto en Nueva York. Con Jack Antonoff al frente de la banda, los tres han versionado ‘Lopin’ Along Thru the Cosmos’ de Judee Sill.

Breve encuentro: Lily, Lola, Olivia

Hablando de breves encuentros, este tiene miga: Lily Allen ha coincidido en una fiesta navideña en Londres con Lola Young, que ha reaparecido tras su comunicado de hace uno meses, y Olivia Rodrigo. Por supuesto, Lily y Olivia ya cantaron juntas en Coachella, pero la aparición de Lola es especialmente interesante porque su propuesta artística es especialmente afín a la de Lily.

La reivindicación de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha estrenado un nuevo espectáculo en Las Vegas y, en una reciente intervención, ha reivindicado su derecho a vestir como quiera, a la edad que quiera. Sus declaraciones han dado la vuelta al mundo por lo que tienen de divertidas: «Si tú tupieras este cuerpo, también irías desnuda».