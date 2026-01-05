Björk pide la independencia de Groenlandia

Tras la captura de Maduro por parte de la administración estadounidense, sin que tal decisión ni siquiera haya pasado por el Congreso, muchos ojos se han puesto en Groenlandia. Trump ha coqueteado en varios ocasiones con la posibilidad de agenciársela, para indignación de Dinamarca, y Björk está entre quienes han alzado su voz, yendo más allá al pedir su independencia.

Dice en un mensaje dejado en Facebook: «Deseo que todos los groenlandeses consigan la independencia. Los islandeses estamos sumamente aliviados de haber logrado separarnos de los daneses en 1944. Así, no perdimos nuestro idioma. Si no, mis hijos hablarían danés ahora».

Continúa, enlazando una noticia de The Guardian: «siento una inmensa y reiterada compasión por los groenlandeses, especialmente por el caso de la anticoncepción forzada, cuando se colocó un DIU a 4500 niñas de tan solo 12 años, sin saberlo, entre 1966 y 1970: de mi edad y menores». El objetivo era reducir la población de Groenlandia.

Además, Björk enlaza otra noticia de The Guardian sobre bebés robados: «Aún hoy, los daneses tratan a los groenlandeses como si fueran seres humanos de segunda clase, separando a niños de sus padres en 2025. El colonialismo siempre me ha dado escalofríos, y la posibilidad de mis compatriotas groenlandeses pasen de un cruel colonizador a otro es demasiado brutal para imaginarla siquiera».

Björk culmina el texto con un grito por la independencia, en guiño a su tema ‘Declare Independance’, que ha ido adaptando a lo largo de los años a diferentes causas políticas, como la del Tibet o la represión en Rusia.

