La bachata que arrebata el top 1 a ‘La perla’ de Rosalía

Tras 7 semanas en el número 1, ‘La perla’ de Rosalía baja al número 2 en la lista oficial de singles española. La responsable no es ‘Superestrella’ de Aitana, que se mantiene en el top 3, sino ‘Dardos’.

La bachata de Romeo Santos y Prince Royce asciende al número 1 oficial en España en su 5ª semana de permanencia. Se trata de un tema de inspiración astral y por supuesto temática romántica, que está ejerciendo de single principal del álbum conjunto de ambos totems de la canción latina. Como curiosidad, recordemos que Romeo Santos y Rosalía tienen una canción conjunta: ‘El pañuelo‘.

Por otro lado, ‘Lokita por mí’, otro tema del mismo disco de Romeo Santos y Prince Royce, sigue su trayectoria ascendente, al pasar del puesto 68 al puesto 53, su nuevo máximo.

El álbum conjunto de los dos, ‘Better Late than Ever’, sube al puesto 13 en su 5ª semana en España, tras haber llegado al número 6. Vaticinamos que subirá cuando pase la Navidad y no importen tanto las ediciones físicas.

La entrada más fuerte de estos días navideños es el nuevo tema de J Balvin con Bizarrap, que llega al puesto 26. La única otra entrada de la semana es ‘La villa’ de Ryan Castro, Kapo y Gangsta, directa al número 50.



