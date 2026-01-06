escribe aquí...
Rosalía y Lily Allen, casi empatadas en la cima de JNSP

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

-

87
8
Rosalía recupera el puesto de honor entre lo más votado de JENESAISPOP con ‘Berghain’, aunque esta vez por muy pocos votos de diferencia. La colaboración con Björk y con Yves Tumor ha logrado el 40% de los votos en la final semanal de Instagram, mientras ‘Madeline’ de Lily Allen queda con el 37%.

La entrada más fuerte es la del villancico de Guitarricadelafuente, que queda algo por detrás del villancico de Kylie. Vicente Navarro y Sabrina Carpenter bordean el top 10. En la mitad baja de la tabla aparecen Celeste, Doechii y James K.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 6 1 9 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
2 1 1 3 Madeline Lily Allen Vota
3 16 3 2 CHANEL Tyla Vota
4 3 3 4 Hot In December Kylie Minogue Vota
5 2 2 5 SABES QUÉ??? Natalia Lacunza Vota
6 6 1 En la noche más fría Guitarricadelafuente Vota
7 15 7 3 tiempo pasa judeline, DELLAFUENTE Vota
8 5 1 8 La Perla Rosalía Vota
9 11 4 4 Tiempos dorados Julieta Venegas Vota
10 7 3 7 Dopamine Robyn Vota
11 11 1 La primera vez que te vi Vicente Navarro Vota
12 12 1 Such a Funny Way Sabrina Carpenter Vota
13 10 10 2 Malo Maria Rodés Vota
14 21 14 2 Espiral despiadada Maria Escarmiento, Vau Boy Vota
15 12 12 5 Fuma Bad Gyal Vota
16 13 3 10 Pussy Palace Lily Allen Vota
17 18 9 4 PELLIZCO Maria Arnal Vota
18 14 4 7 House Charli XCX, John Cale Vota
19 29 19 3 Love Takes Miles Cameron Winter Vota
20 19 5 48 M.A.P.S. Amaia Vota
21 8 8 3 Un mundo feliz Rodrigo Cuevas, Massiel Vota
22 20 20 2 Antes de Raül Refree, Niño de Elche Vota
23 9 1 11 Nuevos recuerdos Martin Vota
24 24 1 On With the Show Celeste Vota
25 25 1 girl, get up. Doechii, SZA Vota
26 28 6 12 Dracula Tame Impala Vota
27 17 17 7 dance 2 Oklou Vota
28 24 15 5 For Residue Oneohtrix Point Never Vota
29 25 2 13 com você Judeline, Amaia Vota
30 27 27 2 Sombras chinas Xoel López Vota
31 39 5 9 Melancolía Mon Laferte Vota
32 4 4 3 Me dio pelusa Karmento Vota
33 30 9 6 Fallen Cloud Austra Vota
34 34 13 6 Vacaciones para siempre Depresión Sonora Vota
35 35 1 Days Go By James K Vota
36 31 1 19 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
37 32 23 7 Stardust Anna von Hausswolff Vota
38 36 36 2 Lucky Guy J’aime Vota
39 40 6 9 SINGAPUR Natalia Lacunza Vota
40 23 6 10 Hoy va a ser el día Miss Caffeina Vota
Candidatos Canción Artista
Bomba de amor Luna Ki Vota
Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
Reunite Allie X Vota
Lotus Emira Beny Jr, El Guincho Vota
Internet Girl KATSEYE Vota
Beautiful People Jill Scott Vota
Alegre y jovial Mourn Vota
Sue Me Audrey Hobert Vota
Been Undone Peter Gabriel Vota
Todos estamos bailando la misma canción La Oreja de Van Gogh Vota

