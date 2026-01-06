Rosalía y Lily Allen, casi empatadas en la cima de JNSP

Rosalía recupera el puesto de honor entre lo más votado de JENESAISPOP con ‘Berghain’, aunque esta vez por muy pocos votos de diferencia. La colaboración con Björk y con Yves Tumor ha logrado el 40% de los votos en la final semanal de Instagram, mientras ‘Madeline’ de Lily Allen queda con el 37%.
La entrada más fuerte es la del villancico de Guitarricadelafuente, que queda algo por detrás del villancico de Kylie. Vicente Navarro y Sabrina Carpenter bordean el top 10. En la mitad baja de la tabla aparecen Celeste, Doechii y James K.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|6
|1
|9
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|2
|1
|1
|3
|Madeline
|Lily Allen
|3
|16
|3
|2
|CHANEL
|Tyla
|4
|3
|3
|4
|Hot In December
|Kylie Minogue
|5
|2
|2
|5
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|6
|–
|6
|1
|En la noche más fría
|Guitarricadelafuente
|7
|15
|7
|3
|tiempo pasa
|judeline, DELLAFUENTE
|8
|5
|1
|8
|La Perla
|Rosalía
|9
|11
|4
|4
|Tiempos dorados
|Julieta Venegas
|10
|7
|3
|7
|Dopamine
|Robyn
|11
|–
|11
|1
|La primera vez que te vi
|Vicente Navarro
|12
|–
|12
|1
|Such a Funny Way
|Sabrina Carpenter
|13
|10
|10
|2
|Malo
|Maria Rodés
|14
|21
|14
|2
|Espiral despiadada
|Maria Escarmiento, Vau Boy
|15
|12
|12
|5
|Fuma
|Bad Gyal
|16
|13
|3
|10
|Pussy Palace
|Lily Allen
|17
|18
|9
|4
|PELLIZCO
|Maria Arnal
|18
|14
|4
|7
|House
|Charli XCX, John Cale
|19
|29
|19
|3
|Love Takes Miles
|Cameron Winter
|20
|19
|5
|48
|M.A.P.S.
|Amaia
|21
|8
|8
|3
|Un mundo feliz
|Rodrigo Cuevas, Massiel
|22
|20
|20
|2
|Antes de
|Raül Refree, Niño de Elche
|23
|9
|1
|11
|Nuevos recuerdos
|Martin
|24
|–
|24
|1
|On With the Show
|Celeste
|25
|–
|25
|1
|girl, get up.
|Doechii, SZA
|26
|28
|6
|12
|Dracula
|Tame Impala
|27
|17
|17
|7
|dance 2
|Oklou
|28
|24
|15
|5
|For Residue
|Oneohtrix Point Never
|29
|25
|2
|13
|com você
|Judeline, Amaia
|30
|27
|27
|2
|Sombras chinas
|Xoel López
|31
|39
|5
|9
|Melancolía
|Mon Laferte
|32
|4
|4
|3
|Me dio pelusa
|Karmento
|33
|30
|9
|6
|Fallen Cloud
|Austra
|34
|34
|13
|6
|Vacaciones para siempre
|Depresión Sonora
|35
|–
|35
|1
|Days Go By
|James K
|36
|31
|1
|19
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|37
|32
|23
|7
|Stardust
|Anna von Hausswolff
|38
|36
|36
|2
|Lucky Guy
|J’aime
|39
|40
|6
|9
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|40
|23
|6
|10
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Bomba de amor
|Luna Ki
|–
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|–
|Reunite
|Allie X
|–
|Lotus Emira
|Beny Jr, El Guincho
|–
|Internet Girl
|KATSEYE
|–
|Beautiful People
|Jill Scott
|–
|Alegre y jovial
|Mourn
|–
|Sue Me
|Audrey Hobert
|–
|Been Undone
|Peter Gabriel
|–
|Todos estamos bailando la misma canción
|La Oreja de Van Gogh
