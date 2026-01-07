La Oreja infantilizan a Amaia, mientras su single se estanca

La Oreja de Van Gogh ha publicado un comunicado en Instagram celebrando el regreso de Amaia Montero a la formación. En especial, elogian el talento de Montero para escribir melodías, si bien el tono usado por el grupo puede resultar infantilizador hacia la vocalista. «Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero», escribe la banda. «Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas».

La Oreja, grupo aficionado a los diminutivos, matiza el elogio con un dardo envuelto en cariño, afirmando que Amaia es «cabezota como ella sola» y que tiene «un carácter más complicado que verle la sombra al viento», pero también un «corazón gigante y de gominola».

Amaia, probablemente con la «carita empapada» de emoción, ha respondido directamente en la sección de comentarios del post de La Oreja. La cantante reconoce que «no soy fácil, pero tengo claro que mi corazón late grande gracias a vosotros», y asegura haberse visto reflejada en las palabras de la banda, que son «como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar». Parece una letra de La Oreja, ciertamente.

La nueva era de La Oreja de Van Gogh está llena de un amor tan grande «como todo el cielo y todo el mar» (palabras de Amaia). Sin embargo, la aceptación popular de ‘Todos Estamos Bailando La Misma Canción’ está siendo, de momento, moderada.

Tras debutar en el puesto 42 de Spotify en España, ‘Todos Estamos Bailando La Misma Canción’ ha ido bajando posiciones hasta caer al puesto 135. En el último día, eso sí, ha subido 10 puestos, instalándose en el número 125. La canción supera las 700.000 escuchas en Spotify una semana después de su estreno. Es decir, son datos moderados para un regreso tan esperado y que ha gozado de tantísimo foco mediático: la canción se presentó en televisión, con una actuación en “directo” durante la Nochevieja. De hecho, dicha actuación supera el millón de visualizaciones en YouTube, que tampoco está mal, aunque podría ser un “poquito” mejor.

El desempeño comercial de ‘Todos Estamos Bailando La Misma Canción’ no es el esperado para un grupo con enorme aceptación tanto en España como en América Latina, aunque es cierto que una canción de su estilo -pop-rock, synth-pop- suele tener una recepción, más bien, progresiva en nuestro país, curtiéndose en directo, sobre todo cuando se trata de un grupo con el catálogo de clásicos de La Oreja. ¿O quizá a La Oreja le está pesando un poco haberse subido a la ola religiosa con el descaro de ese estribillo «yo creo en Dios»?

