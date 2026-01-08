Iron & Wine tiñe de country su declaración de amor

Iron & Wine, el proyecto en solitario del multiinstrumentista y productor Sam Beam, es probablemente el gran superviviente de la música Americana alternativa de los dosmiles. Nunca fue tan «weird» como Devendra Banhart o Joanna Newsom, ni fue tan a su bola como Bill Callahan, ni acabó perdiéndose en las grietas del tiempo, como Josephine Foster o Alela Diane (con perdón a estos dos talentos). Su música siempre fue particularmente accesible, de ahí que sus cifras actuales en streaming sean alucinantes para cualquiera que las descubra, similares a las de un grupo actual como Big Thief.

Así, Iron & Wine llega a su octavo disco, ‘Hen’s Teeth’, que se publicará el 27 de febrero (como los próximos trabajos de Bruno Mars o Eim Beihold). ‘Hen’s Teeth’ está siendo promocionado como una segunda parte del último trabajo de Sam Beam, ‘Light Verse‘ (2024), nominado al GRAMMY. Los «dientes de gallina» no existen, y para Beam el título del álbum «sugiere lo imposible», un «regalo que no debería estar ahí, pero está; algo imposible pero real».

Grabado en Los Ángeles junto al ingeniero Dave Way (Fiona Apple, Jakob Dylan, Sheryl Crow), ‘Hen’s Teeth’ se presenta con el single ‘In Your Ocean’, de tintes country. Es una declaración de amor: «Rezando por tierra seca / Aunque solo quiero ahogarme / Cuando me encuentro nadando en tu océano», canta el artista, fundiéndose con la persona amada. Spencer Kelly dirige el videoclip. También se puede escuchar un segundo adelanto, ‘Robin’s Egg’ con I’m with Her.



