El drama de Ashley Tisdale, Hilary Duff y las «madres tóxicas»

Ashley Tisdale, cantante y actriz conocida por interpretar a Sharpay Evans en ‘High School Musical’ y actualmente por el nombre de Ashley French, ha publicado una imperdible carta en The Cut en la que narra su experiencia en un «grupo de madres tóxicas” en redes, del cual decidió salir porque se sintió excluida al ver fotos de ellas haciendo planes a los que no estaba invitada.

En la carta, Tisdale cuenta que llegó a sentirse sola, como si volviera a ser adolescente, “preguntándose qué estaba haciendo mal” para que la dejaran de lado.

La carta se ha viralizado en redes porque se entiende que en el grupo al que alude Tisdale hay tres rostros muy conocidos: Hilary Duff, Meghan Trainor y Mandy Moore. Por cierto -y esto no es una indirecta-, las dos primeras lanzan disco este año: Duff el 20 de febrero y Trainor el 24 de abril.

French nunca menciona a ninguna de ellas por su nombre, pero todas han aparecido juntas en fotos subidas a Instagram, antes con Ashley y ahora sin ella. Todas habían entablado una cercana amistad vinculada a su maternidad dentro del mundo de Hollywood. Parece que, en algún momento, French dejó de ser tenida en cuenta para planes en común y ha decidido contarlo en la citada carta.

Aunque ni Duff, ni Trainor, ni Moore han respondido directamente al escrito de French, sí lo ha hecho Matthew Koma, marido de Duff y una de sus principales colaboradores musicales.

Y no lo ha hecho de cualquier manera: ha subido un meme a Instagram recreando la portada de French para The Cut, incluyendo un titular pensado para la ocasión. En él, Koma retrata a French como una persona egocéntrica e insensible: “Cuando eres la persona más egocéntrica e insensible del mundo, las demás madres suelen redirigir su atención hacia los niños”. Seguiremos informando…