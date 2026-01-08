¿Quién actuará en Copacabana 2026?

Los megaconciertos de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, conocidos por el nombre de Todo Mundo no Rio, se han convertido en un acontecimiento mundial seguido por millones de espectadores, como una Super Bowl gratuita y lejos del habitual centro mediático estadounidense.

Madonna inauguró en 2024 la nueva era de conciertos masivos en esta localización (aunque antes de ella tocaron en la famosa playa brasileña Rod Stewart o los Rolling Stones), y en 2025 Lady Gaga marcó un récord histórico de asistencia.

El macroevento continuará en 2026 y ya resuenan los primeros nombres. El mismo Alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ha tanteado al público en redes, proponiendo una serie de rostros más o menos creíbles. Adele y Britney Spears están retiradas de los escenarios hasta nuevo aviso, pero Rihanna podría presentar su primer disco en 10 años ahí, en caso de que este exista, que no lo tenemos tan claro; y Justin Bieber acaba de publicar dos álbumes… aunque el directo no parece su lugar predilecto. O quizá es el momento de apostar por el legado de U2. ¿Beyoncé? Lo dudamos: acaba de terminar una gira y sus conciertos suelen requerir meses de preparación.

El nombre que más fuerte suena es el de Shakira: su gira ‘Las mujeres ya no lloran‘, de hecho, arrancó en Río de Janeiro en 2025, y Shakira podría cerrar círculo con un show en Copacabana. En 2026, Shakira solo tiene fechas hasta el 27 de febrero, aunque todavía tiene que anunciar unas supuestas fechas españolas que no llegan. Cabe recordar que los shows de Madonna y Lady Gaga en Copacabana estaban asociados a sus respectivas giras mundiales, y con Shakira volvería a ser el caso.

En las últimas horas se ha filtrado una confirmación «fake» de la participación de Shakira desde Deezer. Las fechas rumoreadas son el 2 o el 9 de mayo (ambas caen en sábado), pero insistimos en que no están confirmadas por parte de ninguna fuente oficial, ni de ningún artista. Pero llama la atención que Paes, quien sabe mucho de comunicación, haya alimentado las especulaciones comentando el rumor de Shakira en redes. «¿Será? ¡Yo no sé nada!», ha escrito, acompañando su post con un fragmento del videoclip de ‘Hips Don’t Lie’. Algo sabe. El headliner de Copacabana en 2026 lo conoceremos, probablemente, en febrero o marzo.

